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Ekonomi MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesine 190 memur alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu memur alımları için başvuru süreci sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:19:00 -
MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Ocak 2021 tarihinde son başvuruların alınmasının ardından MSB memur alım sonuçları ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı.

MSB memur alımları için 35 yaşını doldurmamış adaylar başvuru yaparken bu adaylar arasından KPSS'den en az 70 puan almış kişiler başvuruda bulunabildi. MSB, başvuruları değerlendirdikten sonra sonuçları açıklayacak. Peki, MSB memur alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı?

MSB memur alımı için alınan başvuru işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 15 gün geçti. Adaylar da bu işlemlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin sıcak gelişmeleri takip etmeye başladı. Söz konusu memur alımları için yapılan başvuruların sonuçları şubat ayı bitmeden açıklanacağı ön görülüyor.

MSB bünyesine alım yapılacak kadrolar şu şekilde;

Harita Genel Müdürlüğü; 104 Memur

Milli Savunma Bakanlığı; 6 Memur

Kara Kuvvetleri Komutanlığı; 5 Memur

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; 5 Memur

Hava Kuvvetleri Komutanlığı; 4 Memur

Milli Savunma Üniversitesi; 10 Memur

Milli Savunma Bakanlığı; 50 uzman yardımcısı

Genel Kurmay Başkanlığı; 5 Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı

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