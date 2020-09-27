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Aktüel MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya SİHA darbesi
Aktüel

MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya SİHA darbesi

Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 7 PKK'lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:35:00 -

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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