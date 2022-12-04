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Gündem MSB duyurdu: Gemilerde taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti! Mısır, buğday, ayçiçek yağı...
Gündem

MSB duyurdu: Gemilerde taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti! Mısır, buğday, ayçiçek yağı...

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı. Gemilerde mısır, buğday, ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor" denildi. Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 15:41:00 - 2022-12-04 16:02:54
MSB duyurdu: Gemilerde taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti! Mısır, buğday, ayçiçek yağı...

(MSB),Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti. Bugüne kadar 520 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. 524 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Gemilerde mısır, buğday, ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor" denildi.

Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan bugüne kadar 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı.

Milli Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, Ukrayna'dan ilk geminin 1 Ağustos 2022'de mısır yüklü olarak hareket ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 520 geminin sevkiyat için Ukrayna'ya gittiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"524 gemi de Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Bu gemilerle 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıdalar sevk edildi."

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