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Aktüel MSB: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:04:32 -
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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