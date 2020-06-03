MRG teknolojisinde kanserli dokuların tespiti için sensör geliştirildi

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kocatürk'ün ABD Georgia Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr Levent Değertekin ile geliştirdiği sensör, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) teknolojisinin kanserin teşhis ve tedavisinde kullanılmasının önünü açıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özgür Kocatürk ve Levent Değertekin'in, MRG teknolojisinin kanserli dokuların tespitinde kullanılabilmesi için geliştirdiği sensörün patenti de alındı.

Sensör sayesinde artık MRG esnasında vücut içindeki metal parçalar görüntülenebiliyor ve bunların aşırı ısınmasının da önüne geçilebiliyor. Doktor tarafından kullanılan kataterin üzerine bir kılıfla kolayca yerleştirilebilen bu sensörlerin daha da geliştirilmesi için ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinden (NIH) Boğaziçi'nde kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık destek alındı.

İlk prototipleri hazırlanan projeyle ilgili bilgi veren Özgür Kocatürk, radyolojide kanserli dokunun tespitinde X Işını Tabanlı Bilgisayarlı Tomografi teknolojisinin kullanıldığını, biyopsi işlemi sırasında da genellikle ultrason görüntüleme yönteminin tercih edildiğini anlattı.

Bu teknolojide vücuttaki yumuşak doku ve kanserli bölgenin görünmediğini belirten Kocatürk, şöyle devam etti:

"Bu nedenle doktorlar biyopsi esnasında birçok kez, kanserli dokuya denk gelmek için örnek almak zorunda kalıyor. Çünkü tam yerini görüntüleyemiyorlar. Örneğin prostatta bir şüphe varsa ultrason görüntüleme cihazlarında kanserli doku görünmediği için birçok kez biyopsi iğnesinin kullanılması gerekiyor. Bu uygulama organda kanser varsa bunu tespit etme şansınızı arttırıyor. Ancak hem doku zarar görebiliyor hem de kanseri diğer dokulara da yayma riski ortaya çıkıyor. Öte yandan MRG altında yapılırsa yumuşak dokuyu ve dolayısıyla kanserli bölümü net bir şekilde görme şansı veriyor."

- Önümüzdeki dönemde testleri yapılacak

Kocatürk, geliştirdikleri akusto-optik tabanlı sensörle kullanılan medikal cihazların MRG altındaki konumunu belirlemek için taşınması gereken radyo sinyalleri uzun ve ısınma riski taşıyan kablolar yerine, fiber optik kablolar ile MR cihazına iletilerek görüntülemenin sağlandığını kaydetti.

Akusto-optik tabanlı sensörü özel bir kılıfın içine koyduklarını, doktorların bu kılıfı ameliyathane ortamında operasyona bağlı olarak kullanmayı hedefledikleri medikal cihazın üzerine kolayca yerleştirebildiğini ifade eden Kacatürk, kılıfın prototiplerinin hazır olduğunu, iki ayrı uluslararası patent aldıklarını, önümüzdeki dönemde de ABD'de hayvanlar üzerinde testlerin yapılacağını anlattı.

Süreç ilerlediğinde klinikte kullanım için gerekli olan FDA onayı için başvuruların gerçekleşeceğini dile getiren Kocatürk, "Birkaç yıl içerisinde makul bir maliyetle üretilebilecek bu sensörlerin pek çok girişimsel radyoloji uygulamasında kullanılmasını hedefliyoruz. Bu sayede başta prostat, meme, karaciğer olmak üzere farklı kanser türlerinin tanısı ve tedavisinde MRG'nin avantajlarının kullanılması için büyük bir adım atılmış olacak. Bu doğru tanı ve tedaviyle daha çok insanın hayatını kurtarmak demek." değerlendirmesinde bulundu.