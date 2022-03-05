Mozaik kek tarifi nasıl yapılır? Borcamda, tepside mozaik (Zebra) kek tarifi

Mozaik kek tarifi için malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağından az sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1-2 yemek kaşığı kakao

Mozaik kek tarifi nasıl yapılır?

Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Süt ve sıvı yağ ilave edilir. Un, kabarma tozu ve vanilya karışımın üzerine elenir ve karıştırmaya devam edilir. Yağlanmış kalıba hamurun büyük bir bölümü dökülür. Kalan kısmına kakao eklenerek hamur karıştırılır. Kek kalıbına kakaolu kek hamuru da dökülür. İsterseniz bir çatal ile hafifçe hamura şekil verebilirsiniz. 160 derecede kekiniz kürdan testinden başarı ile geçene kadar pişirin.

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