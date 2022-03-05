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Kadın - Aile Mozaik kek tarifi nasıl yapılır? Borcamda, tepside mozaik (Zebra) kek tarifi
Kadın - Aile

Mozaik kek tarifi nasıl yapılır? Borcamda, tepside mozaik (Zebra) kek tarifi

Basit çikolatalı harika browni tarifini ister dikdörtgen borcamda ister tepside yapabilirsiniz? Zebra kek nasıl yapılıyor tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-03-05 20:02:00 - 2022-03-05 20:11:22
Mozaik kek tarifi nasıl yapılır? Borcamda, tepside mozaik (Zebra) kek tarifi

Mozaik kek tarifi için malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağından az sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1-2 yemek kaşığı kakao

Mozaik kek tarifi nasıl yapılır?

Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Süt ve sıvı yağ ilave edilir. Un, kabarma tozu ve vanilya karışımın üzerine elenir ve karıştırmaya devam edilir. Yağlanmış kalıba  hamurun büyük bir bölümü dökülür. Kalan kısmına kakao eklenerek hamur karıştırılır. Kek kalıbına kakaolu kek hamuru da dökülür. İsterseniz bir çatal ile hafifçe hamura şekil verebilirsiniz. 160 derecede kekiniz kürdan testinden başarı ile geçene kadar pişirin.

Portakallı kek tarifi nasıl yapılır? Portakallı çikolatalı kek tarifi

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Foto - Portakallı kek malzemeleri- 4 adet yumurta- 1 su bardağı toz şeker- 1 su bardağı ayçiçek yağı- 1 adet portakalın kabuğu – rende- 1 su bardağı süt- 1 adet portakalın suyu- 3 su bardağı un- 1 paket kabartma tozu- 1 paket vanilya-

 

 

 

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