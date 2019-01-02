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Motosikletle kamyonete çarpan 18 yaşındaki genç öldü

Hatay'da motosikletiyle park halindeki kamyonete çarparak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
Motosikletle kamyonete çarpan 18 yaşındaki genç öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarına park edilen kamyonete Doğan Eybek'in (18) kullandığı motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan Eybek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında arızalanan 27 KC 881 plakalı kamyonetin sürücüsü yolun sağ tarafına park etti. Ancak Doğan Eybek'in kullandığı plakasız motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada Doğan Eybek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eybek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cenazesi Stat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
  1. Hatay
  2. Erzin ilçesi
  3. trafik kazası
  4. motosiklet kazası
  5. motosiklet sürücüsü öldü
  6. Doğan Eybek

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