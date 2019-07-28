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Motosiklet: Suzuka 8 Saat Yarışı

- Toprak Razgatlıoğlu'nun kadrosunda yer aldığı ancak piste çıkma şansı bulamadığı Kawasaki takımı, son dakikaya kadar lider götürdüğü mücadelede, Jonathan Rea'in kazası sonucu 51. oldu

28 Temmuz 2019 Pazar 15:10
Motosiklet: Suzuka 8 Saat Yarışı


ANKARA (AA) - Toprak Razgatlıoğlu'nun da kadrosunda bulunduğu Kawasaki takımı, son dakikasına lider girdiği 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'nı 51. sırada bitirdi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun faaliyet takvimindeki Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın son ayağı, Japonya'da yapıldı.

Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen 8 saatlik mücadeleye, kadrosunda Jonathan Rea, Leon Haslam ve Toprak Razgatlıoğlu'nu barındıran Kawasaki takımı da katıldı.

Toprak'ın piste çıkma fırsatı yakalayamadığı Kawasaki takımı, son dakikaya lider girdi ancak Rea'in kazası sonucu yarışı 51. sırada tamamladı.

Alex Lowes, Michael van der Mark ve Katsuyuki Nakasuga'nın pilotajında 216 tur atan Yamaha takımı, en yakın takipçisinin 48 saniye önünde birinci oldu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:10
  1. motosiklet
  2. Suzuka 8 saat yarışı
  3. Toprak Razgatlıoğlu

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