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Aktüel

Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki motosikleti çalan hırsızlar kameraya takıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:48:42 -
Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki motosikleti çalan hırsızlar kameraya takıldı. Hırsızlardan birinin bayan olması dikkat çekti.


Alınan bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi Güneş sokak üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz iki şahıs, park halinde olan motosikletleri gözlerine kestirdi. Bir süre etrafı izleyen hırsızlar park halinde olan motosikleti çalıp uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar şimdi her yerde polisler tarafından aranıyorlar.

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