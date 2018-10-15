Motorine indirim geldi! Pompaya yansımadı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) twitter hesabından yaptığı duyuruya göre, motorinin litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 29 kuruş indirim yapılacak. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.