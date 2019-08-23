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MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

- Sezonun 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek

23 Ağustos 2019 Cuma 09:45
MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya


İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. ayağı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turlarının yarın TSİ 16.10'da başlayacağı yarışın startı, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

Geride kalan 11 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 230 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 172

3- Danilo Petrucci (İtalya): 136

4- Alex Rins (İspanya): 124

5- Valentino Rossi (İtalya): 103


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:45
  1. Büyük Britanya
  2. Marc Marquez
  3. MotoGP
  4. Silverstone pisti

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