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Gündem Moto kuryeliğe başvurular patladı
Gündem

Moto kuryeliğe başvurular patladı

Yeniakit Publisher
2023-08-11 16:31:00 -
Moto kuryeliğe başvurular patladı

Moto kurye olmak isteyenler Haziran ve temmuz aylarında firmalara on binlerce başvuruda bulundu.

İSTANBUL

Moto kuryelik son dönemlerin en popüler mesleklerinden biri haline geldi. Son dönemde kazanç miktarlarındaki artış mesleğe karşı ilgilinin yeniden artmasına neden oldu.

Moto kuryelik mobil teknolojilerin gelişimi ve online pazar yerlerinin artışı ile birlikte gözde mesleklerden biri haline gelmişti. Son dönemde sektörde çalışan moto kuryelerin aylık kazançlarında yaşanan yüksek artış mesleğe olan ilginin yeniden artmasını sağladı. Sektörde yaşanan son gelişmeler ve moto kuryelerin çalışma koşullarını hakkında hızlı teslimat sektörünün önemli isimlerinden Ali Cicioğlu açıklamalarda bulundu.

''Her meslek grubundan başvuru alıyoruz''

Ali Cicioğlu, hızlı teslimat alanındaki gelişmeler ve kuryelerin talepleri doğrultusunda mesleki şartların da değişim gösterdiğini dile getirdi. Moto kurye olmak için çok sayıda başvuru yapıldığına dikkat çeken Ali Cicioğlu, “Her meslek kolundan moto kurye olmak için gelen arkadaşlarımız oluyor. Özellikle son dönemde ücretlere yapılan zamlarla birlikte cazibesini daha da artırdı. Haziran ve temmuz aylarında web sitemiz üzerinden on binlerce başvuru aldık” diye konuştu.

''Part time çalışma imkânı da var''
Ali Cicioğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kazançları gören ve ek iş olarak kuryeliği denemek isteyenler part time çalışma konusunda bize yoğun talepte bulundular. Biz de her zaman olduğu gibi talepleri karşılamak amacıyla İstanbul’da 19.00-24.00 saatleri arasında çalışabilecekleri bir part time modeli sunduk. Şimdilik Kadıköy ve Beşiktaş’ta başlattığımız bu modelle de talebi karşılamayı hedefliyoruz.”

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