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Aktüel Mostar'ın tarihi çarşısındaki dükkanlar, salgın nedeniyle kapılarına kilit vuruyor
Aktüel

Mostar'ın tarihi çarşısındaki dükkanlar, salgın nedeniyle kapılarına kilit vuruyor

Osmanlı döneminden kalma tarihi köprüsü ve çarşısı ile Bosna Hersek'in en önemli turizm şehirlerinden Mostar'daki birçok dükkan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirler yüzünden kepenk kapattı - Normal zamanlarda kalabalıktan adım atmanın dahi zor olduğu Mostar Köprüsü civarındaki çarşıya bugünlerde nadiren birkaç turist uğrarken, birçok esnaf günü hiçbir şey satmadan geçirdiğini söylüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:01:23 -
Mostar'ın tarihi çarşısındaki dükkanlar, salgın nedeniyle kapılarına kilit vuruyor

MOSTAR (AA) - KAYHAN GÜL - Bosna Hersek'in en önemli turizm şehirlerinden Mostar'ın tarihi çarşısındaki birçok dükkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede alınan katı tedbirler nedeniyle kapılarına kilit vurdu.

Salgınla mücadele kapsamında Bosna Hersek'in yaz aylarının tamamında sınırlarını kapalı tutması, eylül başından itibaren ise yalnızca negatif test sonucuyla turist kabul etmesi, geçimini büyük oranda şehri ziyaret eden yabancı turistler sayesinde sürdüren çarşı esnafını zor durumda bıraktı.

Neretva Nehri üzerindeki tarihi Mostar Köprüsü'nün iki yakasına uzanan eski çarşıdaki birçok dükkan kepenk kapatmak zorunda kalırken, esnaf yabancı turist gelmediği için dükkan açmanın bir anlamı olmadığını, zira her gün boş yere masraf ettiklerini söyledi.

Daha çok resim atölyelerinin, hediyelik eşya dükkanlarının, kafeteryaların ve restoranların bulunduğu tarihi çarşıya bugünlerde nadiren birkaç yabancı turist uğrarken, dükkanlarını açan az sayıda esnaf da çoğu zaman günü hiçbir şey satmadan kapattıklarını dile getirdi.

- Eski esnaflar dahi çarşıyı böyle hatırlamıyor

Salgından önceki zamanlarda kalabalıktan adım atmanın dahi zor olduğu, kafeterya ve restoranların dolup taştığı eski çarşıya yaz aylarında sahil kenti Neum'a giden diğer şehirlerden Bosna Herseklilerin "uğradığını" aktaran çarşı esnafı, deniz sezonunun bitmesiyle artık onların da gelmediğini ifade ediyor.

Dükkanlarını açmaya devam edenlerin büyük çoğunluğunun eskiden beri çarşıda esnaflık yapanlar olması dikkati çekerken, yaşlılar dahi çarşının bu kadar sakin olduğunu görmediklerini ve hatırlamadıklarını dile getiriyor.

Tarihi Koski Mehmed Paşa Camisi'nin bahçesinde oturan yaşlı bir Mostarlı, yabancı turistlerin çarşıdaki esnaflar için geçim kaynağı anlamına geldiğini söylerken, gelinen noktada esnafın her gün daha çok eksi bakiyeye düştüğünü ve bunun "paraşütsüz bir atlayış gibi" olduğunu kaydetti.

Özellikle köprü manzaralı terası ve ücret karşılığında çıkılabilen minaresi ile turistlerin ilgi odağı olan tarihi camide çalışan görevli de geçen yıla göre ziyaretçi sayısının yüzde 10 civarında kaldığını söyledi.

Çarşı esnaflarından kimi ekmek teknesi dükkanını tamamen kapatmamak için geçmiş yıllardan kalan birikimlerini harcamaya başladığını dile getirirken, kimi ise borçlanarak iş kurduğunu ve zamanı geçen borçlarını nasıl ödeyeceğini bilemediğini ifade etti.

Havaların soğumaya başlamasıyla şehirdeki turizm sezonunun da sonu yaklaşırken, esnaf salgınla ilgili tedbirleri yakından izleyerek gelecek sezonun da bu seneki gibi olmamasını umut ediyor.

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