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Dünya Morgan Stanley'den Türkiye için enflasyon tahmini
Dünya

Morgan Stanley'den Türkiye için enflasyon tahmini

Dünyaca ünlü ABD'li banka Morgan Stanley, Türkiye'de yakın zamanda faiz indirimi yaşanacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:37:00 -
Morgan Stanley'den Türkiye için enflasyon tahmini

Morgan Stanley, politika faizi ve enflasyon düşünüldüğünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi için alanı olduğunu söyledi.

ABD'li yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler kuruluşu Morgan Stanley'nin ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz oranının belirleneceği yönündeki açıklamasının Mayıs enflasyon verisi ile birlikte faiz indirimleri için alanı olduğuna işaret ettiğini belirtti.

“Yüzde 19 politika faizi ve yüzde 17’nin altında enflasyon faiz indirimi için alan olduğunu gösteriyor” diyen kurum, TCMB başkanının bu haftaki açıklaması haziranda bir faiz indiriminin gündemde olmadığını ve buna karşın yazın sonlarına doğru faiz indirim baskısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasına paralel olarak yeniden başlayabileceğini söyledi.

Turizm gelirlerinin kura vereceği destekle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayabileceğini belirten Morgan Stanley, “Politika faizinin 2021’de 300 baz puan, 2022’de ise 400 baz puan daha indirilerek yüzde 12’ye çekileceğini öngörüyoruz” dedi.

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