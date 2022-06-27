  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Morgan Sanson kimdir nereli kaç yaşında? Morgan Sanson hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Morgan Sanson kimdir nereli kaç yaşında? Morgan Sanson hangi takımlarda oynadı?

Morgan Sanson, Galatasaray’ın radarına girdiği konuşulmasının ardından Morgan Sanson kimdir? Morgan Sanson nereli kaç yaşında? Morgan Sanson hangi takımlarda oynadı? Morgan Sanson hangi mevki oyuncusu? soruları da sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 13:29:00 - 2022-06-27 13:29:54
Morgan Sanson kimdir nereli kaç yaşında? Morgan Sanson hangi takımlarda oynadı?

Morgan Sanson, 18 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan Fransalı bir futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Le Mans'ta başlamıştır. 1.80 metre boyundaki Morgan Sanson, alt yapı kariyerinde ise Gazélec Bourges, Bourges 18 ve Le Mans'ta yer almştır.

Morgan Sanson hangi takımlarda oynadı?

Oynadığı takımlar ise şu şekilde:

Le Mans

Montpellier

Marsilya

Aston Villa

Aynı zamanda Fransa milli takımında da yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23