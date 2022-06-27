Morgan Sanson kimdir nereli kaç yaşında? Morgan Sanson hangi takımlarda oynadı?
Morgan Sanson, Galatasaray’ın radarına girdiği konuşulmasının ardından Morgan Sanson kimdir? Morgan Sanson nereli kaç yaşında? Morgan Sanson hangi takımlarda oynadı? Morgan Sanson hangi mevki oyuncusu? soruları da sorulmaya başlandı.
Morgan Sanson, 18 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan Fransalı bir futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Le Mans'ta başlamıştır. 1.80 metre boyundaki Morgan Sanson, alt yapı kariyerinde ise Gazélec Bourges, Bourges 18 ve Le Mans'ta yer almştır.
Morgan Sanson hangi takımlarda oynadı?
Oynadığı takımlar ise şu şekilde:
Le Mans
Montpellier
Marsilya
Aston Villa
Aynı zamanda Fransa milli takımında da yer alıyor.