Mor soğanın bilinmeyen etkisi! Kaynatılıp 1 fincan suyu içilirse: Böyle yok ediyor! Menü listelerinizin başına oturacak

Türk mutfağında en sevilen sebzelerden biri olan mor soğanla ilgili bilinmeyen bir bilgi ortaya çıktı. Doktortarif.com sitesinde yayınlanan bir içerikte; Mor soğanla ilgili herkesin bilmesi gereken bilgiler paylaşıldı.

Kışın yaklaştığı bu günlerde, öksürük ve bronşit gittikçe artan vakalardandır. Boğaz rahatsızlıklarına karşı vücudu güçlendiren gıdalardan biri de, mor soğan ve bal karışımıdır. Mor soğan - bal karışımı boğazdaki iltihabın kısa sürede atılabilmesini sağlayacaktır. . Özellikle antioksidan deposu olarak bilinen kırmızı soğan, aynı zamanda insan sağlığı için pek çok önemli fayda sunuyor.

Balgamınız varsa, yağda hafiften kızartacağınız mor soğanı göğüs üzerine sürünüz. Soğanı soğuyana kadar göğüs üzerinde bekletiniz, kolayca balgam çıkartacağınızı göreceksiniz.

Mucizevi Çok Sayıda Etkiye Sahiptir

Mor soğan, tansiyonu düşürücü etkiye sahip olup, kalp çarpıntılarını gidermektedir. Eğer bir kişide kansızlık problemi varsa, mor soğan bu problemin çözümünde etkili olacaktır. Yaraların üzerine konduğunda yaranın mikrop kapmasını önlemektedir; bir nevi tentürdiyot vazifesini gösterdiği söylenebilir.

Şiddetli burun kanamalarında, mor soğanın kesilerek koklanması kanamayı durduracaktır. Genç kızlar adet döneminde yaşadıkları şiddetli sancıları, mor soğan tüketerek hafif atlatabilirler.

Tırnak kırılganlığı problemi yaşıyorsanız, sert ve güçlü tırnaklar için mor soğan imdadınıza yetişebilir. Mor soğan ve sarımsağı su içine koyarak 10-15 dakika kadar kaynattıktan sonra, yeterince ılık seviyeye geldikten sonra ayak ve ellerinizi bir müddet bekletin. 10-5 dakikalık bekleme süresi, tırnaklarınızın güçlenmesi için yeterli olacaktır.

Mor soğan kaynatılıp sabahları aç karna içilirse, böbrek ve safrada biriken taşların kum haline dönüşmesini ve vücuttan idrarla acı çekmeden atılmasını sağlayacaktır. Aç karna içilen mor soğan suyu, aynı zamanda vücuttaki ödemi de atacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mor Soğan Tüketiminde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Soğandan beklenen faydaları sağlamak için, tam tüketileceği zaman soymalı ve parçalara ayırmalısınız. Çünkü kesilen soğanın ihtiva ettiği tüm maddeler havayla yarım saatlik temas süresinde, etkisini kaybetmektedir. Mor soğan dahil tüm soğan çeşitlerinde, soğanla sarımsağı beraber tüketmemeye özen gösterilmelidir. Çünkü ikisi birlikte tüketildiğinde bağırsaklarda mayalanma yaparak ağrıya sebep olacaktır.

Mor soğanı saç kepeğinin giderilmesinde de etkin olarak kullanabilirsiniz. 3-4 mor soğanı çok ince parçalara ayırarak tuvalet ispirtosunun içinde bir hafta kadar süreyle bekletiniz. Bir hafta sonra 3-4 damla bekletilen karışımı 1 litrelik su içine ilave ediniz. Saçlarınızı bu suyla 1-2 hafta kadar durulayınız; kepeğin yok olduğuna şahit olacaksınız.

İlginizi çekebilir→ Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın → TIKLAYINIZ