Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın

Nane çayı genelde yağlı ve karma ciltler için kullanılır. Nane çayını cilt için kullanmak için önce su kaynatın. Kaynamış suyun içine 2-3 yemek kaşığı taze veya kuru nane yaprakları atın. Nane yapraklarının üzerini kapatın ve demlenmeye bırakın. Demlediğiniz nane çayı soğuduktan sonra bir kabın içerisine süzün. Hazırladığınız bu losyon ile her gün cildinizi silin Cildinizi sıkılaştırmak için ise; Nane yapraklarının üzerine sıcak su dökün. Demlenince bu suya bir bez batırın. Nane çayı ile ıslattığınız bezi suratınıza yapıştırın. 10-15 dakika bu şekilde bekleyip cildinizi ılık su ile yıkayın. Nane ile göz bakımı yapmak için; Demlenmiş taze naneyi pamuğa batırın. 2-3 dakika göz üzerine bu pamuğu tutun. Bu kompres yorgun gözlere iyi gelir ve aydınlık katar.