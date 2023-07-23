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Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın

2023-07-23 16:59:37
Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın

Parlak bir cilt için gerek cilt bakım ürünleri gerekse doğal yöntemleri eminiz ki denediniz. Farkı yöntemleri deneyip istediğiniz sonucu alamamış olmak moralinizi bozmasın. Genellikle soğuk algınlığı ve boğaz kuruluğu için tüketilen nane çayının cilt üzerinde müthiş bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Nane çayı cilde uygulandığında şişliklere ve kızarıklara çare oluyor. Doğal cilt bakımı yöntemi olarak uygulayabileceğiniz nane çayı cilde parlaklık ve canlılık kazandırıyor. Yoğun tempoda düzenli olarak cilt bakımına gitmek mümkün olmuyor. Ama isterseniz bu işi kendiniz, istediğiniz yerde yapabilirsiniz. İşte nane çayının daha önce duymadığınız faydaları...

#1
Foto - Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın

Nane çayı hoş kokulu, aromalı, güzel tadı ve rahatlatıcı etkisi olan bir içecektir. Nane çayı ayrıca faydası saymakla bitmeyen özelliklere de sahip. En bilindik özelliklerinden biri soğuk algınlığı ve boğaz kuruluğuna iyi gelmesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenlemek olan nane çayı cilt üzerinde de harikalar yaratıyor. NANE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR? Nane çayı, ağız kokusunu giderir. Stresi azaltır ve sakinlik verir. Soğuk algınlığının tedavisinde etkilidir. Buharını solumak burun tıkanıklığını giderir ve sinüsleri açar Boğaz kuruluğunu giderir ve boğazları rahatlatmaya yardımcıdır. Vücut direncinin düştüğü zamanlarda nane çayı en çok tüketilen bitkilerdendir. Nezle ve grip semptomlarına karşı nane çayı rahatlıkla tüketilir. Mide rahatsızlıkları ve mide bulantısına karşı nane çayı tercih edilebilir. Nane çayı özellikle karmadan yağlıya dönük ciltler için kullanılır. Nane çayı arındırıcı özelliğe sahiptir. Cilde ferahlık verir.

#2
Foto - Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın

PARLAK BİR CİLT İÇİN NANE ÇAYI! Nane başlı başına rahatlatıcı, sakinleştirici ve ferahlatıcı bir özelliğe sahiptir. Nane çayı ferahlatıcı ve arındırıcı bir etkiye sahip olduğundan cilt üzerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca nane, içeriğindeki okaliptüs özleri ile iyi de bir temizleyici ve özellikle yağlıdan karmaya uzanan cilt tipleri içi temizleyici özelliği bulunur. Nane çayı ciltteki iltihap, kızarıklık ve sivilcelerin geçmesinde etkilidir. Cildinizde oluşan yaraların tedavinden kullanılabilir. Nane çayı cilt üzerinde tonik etkisi yaratarak cildi sıkılaştırır. Nane çayı cildin yaşlanmasını önler, gençliğini ve tazeliğini korumasına yardımcı olur. Yorgunluğa iyi gelir. Eğer göz altında yorgunluk sebebiyle şişkinlik yaşıyorsanız nane çayı ile gözlere kompres yapabilirsiniz. Nane çayı hassas göz çevrenizdeki kırışıklıklara da iyi gelir.

#3
Foto - Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın

NANE ÇAYI CİLT İÇİN NASIL KULLANILIR? Mide ve soğuk algınlığı problemlerine iyi gelen nane çayı, cilt sağlığı ve güzelliğine katkı sağlıyor. Temiz, parlak ve canlı bir cilt için nane çayı tercih ediliyor. Nane cildi hem temizler hem güçlendirir

#4
Foto - Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın

Nane çayı genelde yağlı ve karma ciltler için kullanılır. Nane çayını cilt için kullanmak için önce su kaynatın. Kaynamış suyun içine 2-3 yemek kaşığı taze veya kuru nane yaprakları atın. Nane yapraklarının üzerini kapatın ve demlenmeye bırakın. Demlediğiniz nane çayı soğuduktan sonra bir kabın içerisine süzün. Hazırladığınız bu losyon ile her gün cildinizi silin Cildinizi sıkılaştırmak için ise; Nane yapraklarının üzerine sıcak su dökün. Demlenince bu suya bir bez batırın. Nane çayı ile ıslattığınız bezi suratınıza yapıştırın. 10-15 dakika bu şekilde bekleyip cildinizi ılık su ile yıkayın. Nane ile göz bakımı yapmak için; Demlenmiş taze naneyi pamuğa batırın. 2-3 dakika göz üzerine bu pamuğu tutun. Bu kompres yorgun gözlere iyi gelir ve aydınlık katar.

#5
Foto - Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın

NANE ÇAYI NASIL DEMLENİR? Nane çayını marketlerden poşet çay şeklinde alabilirsiniz. Bunun yanında aynı zamanda aktarlardan nane yaprağı alarak evinizde de demleyebilirsiniz. Nane çayı kuru ya da taze nane çeşitlerinden yapılmaktadır. Nane çayını demlemek için öncelikle su kaynatın. Kaynamış suyun içerisine taze nane yapraklarını atın. 6-8 dakika kadar nane yapraklarının kaynamış suyun içerisinde demlenmesini bekleyin. Nane çayını günde 2 defa tüketin. Ancak nane çayını çok uzun süre tüketmeyin. Zaman zaman nane çayı tüketimine ara verin.

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