Mor şampuan nasıl yapılır, mor şampuan faydaları nelerdir?

Mor şampuan, pirinç rengi, sarı tonlarını nötralize etmek için mor pigmenti dağıtan mor renkli şampuandır.

Mor şampuan nedir?

Mor şampuan veya saç toneri saçlarınızdaki kızıl dore yansımalardan kurtulmak için kullanılan ve bu sene çok trend olan bir ürün. Bu üründen faydalanmak için mutlaka kuaföre gitmenize gerek yok.

Mor şampuan faydaları nelerdir?

Mor şampuan saçlardaki renk ve ton farklılıklarını ortadan kaldırır. Düzenli aralıklarla kullanıldığı takdirde saçların çok daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Saçların beyazlaması ile birlikte ortaya çıkan turuncu yansımaları ortadan kaldırır. Mor şampuan saç renginizi evde tonlamanızı sağlayan yoğun bir şampuandır. Şampuanın içerisindeki menekşe tonları saç renginizdeki sıcaklığı kontrol eder, sarı ve turuncu tonları nötralize ederek saçın daha küllü görünmesini sağlar.

Mor şampuan nasıl yapılır?

Öncelikle ihtiyacınız olan şey su, sirke, gıda boyası veya yarı kalıcı organik saç renklendirici, saç kremi.

Eğer yarı kalıcı organik saç renklendirici kullanacaksanız 1 bardak suya 2 yemek kaşığı sirke ekleyip saçlarınızı temiz ve ya kirli fark etmez, bu suyla ıslatın ve bir havluyla nemini alın. Daha sonra 2 yemek kaşığı saç kremine 1 çay kaşığı mor saç renklendirici ekleyip saçınızın tümüne uygulayın ve saçınızda en az yarım saat en fazla 2 saat bekletin. Daha sonra şampuanla yıkayıp durulayın. Saçınızdaki turunculuktan kurtulduğunuzu göreceksiniz.