Mor patates nedir? Bu patates zararlı mıdır?
Son dönemde siz de 'mor patates' ismini duydunuz mu? Peki, rengiyle dikkat çeken mor patates sağlık için faydalı mı?27 Haziran 2019 Perşembe 16:59
Tatlı patatesin ardından sık sık mor patatesin ismini de duymaya başladık. Avrupa ve Amerika'da rengi nedeniyle salata ve pastalarda kullanılan mor patates online alışveriş siteleri sayesinde ülkemizde de bulunuyor. Hatta bazı bölgelerde mor patates yetiştiriciliği konusunda adımların atıldığı da biliniyor. Peki, ama nedir bu mor patates?
Peru’dan tüm dünyaya
Peru için patates ayrı bir öneme sahiptir. İnkalar yüzlerce tür patates yetiştirmiş ve bu ürünler 16. yüzyılda Avrupa'da tanınır hale gelmiş. Peru'da günümüzde bile onlarca çeşit patates bulmak mümkün. Bunlardan biri de mor patates. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken asıl vatanı Peru olan mor patates sağlık için son derece faydalı bir gıda.
Mor patatesin faydaları nelerdir?
Vitamin deposu
Mor patates normal patateslere oranla 4 kat daha fazla antioksidan içerir. Mor patates ayrıca B vitamini, C vitamini, lif, protein ve potasyum bakımından da zengindir.
Kalp krizi riskini azaltır
Normal patatese oranla potasyum açısından çok daha zengin olan mor patatesler kalp krizi geçirme ihtimalini bir hayli düşürür.
Tansiyonu dengeler
Yapılan bilimsel çalışmalar mor patatesin tansiyonu dengelediğini kanıtlamıştır.
Sindirim sistemine iyi gelir
İyi bir lif kaynağı olan mor patatesler sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı olur.
Karaciğer dostu
İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde mor patatesler karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur.
Yaşlanma karşıtı
İyi bir antioksidan deposu olan mor patates hücrelerin yaşlanma hızını bir hayli yavaşlatır.
Anti-kanser ürünü
Yapılan birçok bilimsel çalışma mor patateslerin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.
Kilo vermeye yardımcı
Lif oranı yüksek olan mor patates tokluk hissinin uzun süre yaşanmasını sağlar ve kilo vermeye yardım eder.
Enerji deposu
Nişasta ve karbonhidrat içeren mor patates iyi bir enerji kaynağıdır.
Mor patates püresi nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
3 adet mor patates
1 kutu krema
50 gram tereyağı
Tarçın
Kakule
Tuz
Ceviz
Öncelikle mor patatesleri güzelce yıkayıp, kabuklarını soyun.
Mor patatesleri büyükçe bir tencerede haşlayın.
Haşlanan patatesleri ezin.
Ezdiğiniz patateslerin üzerine krema, tereyağı, tuz, kakule ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın.
Servis aşamasında pürenizi taze yeşillikler ve cevizle süsleyebilirsiniz.
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