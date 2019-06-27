Mor patates nedir? Bu patates zararlı mıdır?

Tatlı patatesin ardından sık sık mor patatesin ismini de duymaya başladık. Avrupa ve Amerika'da rengi nedeniyle salata ve pastalarda kullanılan mor patates online alışveriş siteleri sayesinde ülkemizde de bulunuyor. Hatta bazı bölgelerde mor patates yetiştiriciliği konusunda adımların atıldığı da biliniyor. Peki, ama nedir bu mor patates?

Peru’dan tüm dünyaya

Peru için patates ayrı bir öneme sahiptir. İnkalar yüzlerce tür patates yetiştirmiş ve bu ürünler 16. yüzyılda Avrupa'da tanınır hale gelmiş. Peru'da günümüzde bile onlarca çeşit patates bulmak mümkün. Bunlardan biri de mor patates. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken asıl vatanı Peru olan mor patates sağlık için son derece faydalı bir gıda.

Mor patatesin faydaları nelerdir?

Vitamin deposu

Mor patates normal patateslere oranla 4 kat daha fazla antioksidan içerir. Mor patates ayrıca B vitamini, C vitamini, lif, protein ve potasyum bakımından da zengindir.

Kalp krizi riskini azaltır

Normal patatese oranla potasyum açısından çok daha zengin olan mor patatesler kalp krizi geçirme ihtimalini bir hayli düşürür.

Tansiyonu dengeler

Yapılan bilimsel çalışmalar mor patatesin tansiyonu dengelediğini kanıtlamıştır.

Sindirim sistemine iyi gelir

İyi bir lif kaynağı olan mor patatesler sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı olur.

Karaciğer dostu

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde mor patatesler karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur.

Yaşlanma karşıtı

İyi bir antioksidan deposu olan mor patates hücrelerin yaşlanma hızını bir hayli yavaşlatır.

Anti-kanser ürünü

Yapılan birçok bilimsel çalışma mor patateslerin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.

Kilo vermeye yardımcı

Lif oranı yüksek olan mor patates tokluk hissinin uzun süre yaşanmasını sağlar ve kilo vermeye yardım eder.

Enerji deposu

Nişasta ve karbonhidrat içeren mor patates iyi bir enerji kaynağıdır.

Mor patates püresi nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

3 adet mor patates

1 kutu krema

50 gram tereyağı

Tarçın

Kakule

Tuz

Ceviz

Öncelikle mor patatesleri güzelce yıkayıp, kabuklarını soyun.

Mor patatesleri büyükçe bir tencerede haşlayın.

Haşlanan patatesleri ezin.

Ezdiğiniz patateslerin üzerine krema, tereyağı, tuz, kakule ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın.

Servis aşamasında pürenizi taze yeşillikler ve cevizle süsleyebilirsiniz.