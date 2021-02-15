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Ekonomi Moody's'ten Türk bankaları hakkında açıklama: 2 katına çıkacak
Ekonomi

Moody's'ten Türk bankaları hakkında açıklama: 2 katına çıkacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de katılım bankalarının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yıl içerisinde 2 katına çıkmasının beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 15:12:00 -
Moody's'ten Türk bankaları hakkında açıklama: 2 katına çıkacak

Moody's'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kurulmasının sektöre fayda sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Aralık 2020 itibarıyla yüzde 7,2 seviyesinde olan Türkiye'de katılım bankaları varlıklarının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yıl içerisinde 2 katına çıkmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de katılım bankacılığı varlıklarının geçen yıl yüzde 54 artış kaydettiği bildirilen açıklamada, "Hükümetin giderek artan şekilde katılım bankacılığı üzerinde durması, katılım bankacılığı sektörü ve katılım bankalarının kredisi için pozitif." denildi.

Türkiye'de katılım bankacılığı pazar payındaki artış hızının yüksek olmasına karşın Körfez ülkelerine kıyasla payın düşük olduğu belirtilen açıklamada, Körfez ülkelerinde katılım bankacılığı varlıklarının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının ortalama yüzde 40 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hükümet, katılım bankacılığının geliştirilmesini İstanbul Uluslararası Finans Merkezi için temel bir dayanak olarak değerlendiriyor." denildi.

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