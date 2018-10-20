THY- Euroleague
0553 313 94 23

Moody's İtalya'nın kredi notunu indirdi

Moody’s, İtalya’nın kredi notunu “Baa2”den “Baa3”e düşürdü ve not görünümünü durağana çevirdi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:35
Moody's İtalya'nın kredi notunu indirdi

Kuruluştan yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak İtalyan hükümetinin gelecek yıllara yönelik bütçe açığı hedeflerinin Moody’s’in daha önce öngördüğü seviyelerden yüksek olması ile mali ve yapısal reformlara yönelik planların hız kesmesi gösterildi.

Moody’s’in 25 Mayıs’ta başlattığı izleme sürecinin sonunda alınan not indirim kararı, İtalya’nın gelecek üç yıla yönelik bütçe taslağını 15 Ekim’de Avrupa Komisyonu'na sunmasının ardından geldi.

Söz konusu bütçe planlamasına göre, İtalya hükümeti, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının gelecek yıl, işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri, emeklilik yaşı reform ve banka krizlerinden etkilenenlere yardım sağlanması gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına yüzde 2,4’e çıkmasını hedefliyor. Bu rakam, daha önce yüzde 1,6 olarak belirlenmişti.
Bu arada, İtalyan devlet tahvilleri ve hisse senetleri, Avrupa Birliği'nden (AB) bütçe planına gelen eleştirilerin artırması nedeniyle haftanın son işlem gününde sert değer kaybetti.

Kamu borcunun GSYH’sine oranı yüzde 130’u bulan İtalya, AB'de Yunanistan'dan sonra en fazla kamu borcu bulunan ülke özelliğini taşıyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:35
  1. moodys
  2. italya
  3. kredi notu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez kozlarını paylaşacak!
    1. Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez..
    2. Fenerbahçe durmak bilmiyor! 3'te 3 yaptı
    3. Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    4. İzmir'de bir anlık hata ve ardından..
    5. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    6. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    7. Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı..
    8. Can simidi ve ekmekle bu halde bulundu
    9. Diriliş Ertuğrul yeni 122 bölüm..
    10. Suudi Arabistan konsolosluk aracında..
    11. Ara Güler'in cenazesi nereden..
    12. Dehşet eviyle ilgili şok iddia..
    13. 34 CC 1865'te önemli kanıtlar bulundu
    14. İstanbul'da dehşet evi hakkında kan..
    15. Başkan Uysal: Türkiye'nin ilk Millet..
    16. Kimlik no: 363 ve 364! O çocuklar..
    17. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bomba iddia
    18. Akıncı Üssü davasında 2 sanığa tahliye
    19. Yıllardır iddia ediliyordu gerçek..
    20. Veliaht Selman'a yeni görev
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"