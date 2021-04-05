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Gündem Montrö Sözleşmesi’nden çıkılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Montrö açıklaması
Gündem

Montrö Sözleşmesi’nden çıkılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Montrö açıklaması

Montrö Sözleşmesi son durum | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlendirme toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Montrö Sözleşmesi’ne ilişkin önemli noktalara değindi. Peki, Montrö devam edecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 18:55:00 -
Montrö Sözleşmesi’nden çıkılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Montrö açıklaması

Türki, Montrö’den çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur. Buna ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, seçilmiş yönetimi darbeyle tehdit eden cümleleri kapsamaz. Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken görmedik. Yayınlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız. Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz. Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Eski diplomatlardan, eski milletvekillerinden ülkemize karşı husumetleriyle bilinen sözde aydınlardan oluşan kimi kesimler, bir süredir benzer söylemlerle yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı hedef almaktadır. Üstelik bunların çoğu da ülkede dikili taşı olmayan, millete zerre faydası dokunmamış kişilerdir. Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. Amaç Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayımlamak değil, akademik dünyada görüş ifade etmektir. TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul açıklaması

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