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Monchi, Sevilla'ya döndü

İspanya'nın Sevilla Kulübü, Roma'dan ayrılan Monchi'yi yeniden sportif direktörlük görevine getirdi.

17 Mart 2019 Pazar 15:15
Monchi, Sevilla'ya döndü

İspanya'nın Sevilla Kulübü, "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'nun yeniden sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Sevilla Kulübü, İtalya ekibi Roma'dan ayrılan Monchi ile sportif direktörlük görevi için 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

Avrupa futbolunda son dönemlerde ismini sık duyuran 50 yaşındaki Monchi, 2000-2017 yıllarında Sevilla'da görev yaptığı sürede kulübün elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olmuştu. Sevilla, uygun fiyatlarla transfer edilen oyuncularda kilit rol oynayan Monchi'nin sportif direktörlük yaptığı 17 yılda 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve birer UEFA Süper Kupa ile İspanya Süper Kupa kazanmıştı. 2017'de Roma ile anlaşan İspanyol futbol adamı Monchi, geçen hafta İtalya kulübünden ayrılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:15
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