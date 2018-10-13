Monaco'da Henry bombası!
Portekizli teknik direktör Jardim ile yollarını ayıran Monaco, Henry ile anlaşma sağladı.13 Ekim 2018 Cumartesi 15:25
Geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran Monaco, Thierry Henry'nin yuvaya döndüğünü açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, teknik direktörlüğe Thierry Henry'nin getirildiğini duyurdu. Futbolculuk kariyerine Monaco'da başlayan Thierry Henry, yuvasına teknik direktör olarak döndü.
BELÇİKA'DA YARDIMCI ANTRENÖRDÜ
Thierry Henry, son olarak Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.
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