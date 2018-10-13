Monaco'da Henry bombası!

Geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran Monaco, Thierry Henry'nin yuvaya döndüğünü açıkladı.



Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, teknik direktörlüğe Thierry Henry'nin getirildiğini duyurdu. Futbolculuk kariyerine Monaco'da başlayan Thierry Henry, yuvasına teknik direktör olarak döndü.



BELÇİKA'DA YARDIMCI ANTRENÖRDÜ

Thierry Henry, son olarak Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

