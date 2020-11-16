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Aktüel Moldova'da kesin olmayan sonuçlara göre Batı yanlısı Sandu cumhurbaşkanı seçildi
Aktüel

Moldova'da kesin olmayan sonuçlara göre Batı yanlısı Sandu cumhurbaşkanı seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:45:02 -
Moldova'da kesin olmayan sonuçlara göre Batı yanlısı Sandu cumhurbaşkanı seçildi

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, kesin olmayan sonuçlara göre, Batı yanlısı Maia Sandu, en çok oyu alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Bağımsız aday İgor Dodon ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu'nun yarıştığı seçimde, oyların yüzde 99,91'i sayıldı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçlarına göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 287 bin 140 seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 52,78 oldu.

Sandu yüzde 57,71 oy oranıyla seçim yarışını kazanırken, Dodon, aldığı yüzde 42,29 oy aldı.

Kesin sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçimden birinci çıkan aday 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti. Seçimin ilk turuna katılım oranı yüzde 42,76 olmuştu.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, ilk turda Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32,61 oyla ikinci olmuştu.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

Ülkede, dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılmıştı.

Dodon, 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu'ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

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