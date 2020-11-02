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Aktüel Moldova'da cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek
Aktüel

Moldova'da cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek

Seçimlerde, Eylem ve Dayanışma Partisi lideri eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36,16, mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32,61 oy aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:22:09 -
Moldova'da cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonundan açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 287 bin 140 seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 42,76 oldu. Sandıkların tamamında oy sayım işlemleri tamamlandı.

Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36,16 oy alarak seçimde birinci sırada gelirken, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32,61 oyla ikinci oldu.

Adaylardan "Bizim" Parti lideri Renato Usatii da yüzde 16,90 oyla seçim yarışında üçüncü olurken, "Şor" Partili Violeta İvanov yüzde 6.49 oy kazandı.

Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nestase yüzde 3,26, Ulusal Birlik Partili (PUN) Oktavian Tsıku yüzde 2, Moldova Liberal Demokratik Partili Tudor Deliu yüzde 1,37 ve birkaç siyasi partiden oluşan "Birleşme" (Unirea) Bloku adayı Dorin Chirtoaca da yüzde 1,2 oy aldı.

Buna göre, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

15 Kasım'da yapılacak ikinci turda ise en fazla oy alan Batı yanlısı Sandu ile Rus yanlısı tutumuyla bilinen Dodon cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.

- "Sandu'nun özür dilemesi gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Dodon, yaptığı açıklamada, kendisinden daha fazla oy alan Sandu'yu ikinci tura çıkması dolayısıyla kutladı.

Sandu'nun seçimlerin hileli olduğu yönünde açıklamada bulunduğunu anımsatan Dodon, "Sandu'nun bunun için özür dilemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Transdinyester ve çeşitli bölgelerinde seçim merkezlerine giden yolların bloke edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un görev süresinin sona ermesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri dün yapılmıştı.

45 yaşındaki Dodon, 2016’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu’ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

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