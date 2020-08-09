Moldova, Belarus ve Özbekistan'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

KİŞİNEV (AA) - Moldova, Belarus ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 217 artarak 27 bin 660'a, ölenlerin sayısının ise 4 artışla 845'e çıktığı kaydedildi.

Virüse yakalanan 29 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 200 kişinin sağlığına kavuşmasıyla birlikte iyileşenlerin sayısının 19 bin 300 olduğu aktarıldı.



Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 6 artarak 1667'ye yükseldi.



- Belarus'ta 112 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 112 artarak 68 bin 850'ye, ölü sayısı ise 2 artışla 587'ye yükseldi.

191 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 64 bin 935'e ulaştı.

- Özbekistan'da vaka sayısı 30 bin 464 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir günde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 267 artışla 30 bin 464'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının 2 artışla 192'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 497 artarak 21 bin 813'e yükseldiği, böylece hastaların yüzde 71'inin iyileştiği vurgulandı.

100 bin hastanın gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 459 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da Kovid-19 salgınının kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.