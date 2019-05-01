Mohamed Aberhoune: “Ankaragücü’nü yenmek istiyoruz”

Çaykur Rizespor’un savunma oyuncusu Mohamed Aberhoune, ligdeki başarılarını devam ettirip, bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Yeşil-mavili ekip, söz konusu müsabaka için çalışmalarını Çaykur Didi Stadyumu’nda sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karadeniz ekibinin savunma oyuncusu Mohamed Aberhoune, ligde alt sıralardan gelip, kendilerine yeni hedefler belirlediklerinin altını çizdi. Aberhoune yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ligin ikinci yarısıyla beraber çok sayıda maç kazandık. Gerek bireysel, gerekse takım olarak herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Çok iyi maçlar çıkardık. Alttan gelip yeni hedefler koyduk kendimize. Şimdi ki hedefimiz bir şekilde ligde beşinciliğe yerleşip Avrupa Ligi’ne katılmak. İyi maçlar oynadık. Taraftarımızın da desteğini es geçmemek lazım. Burada skor ne olursa olsun bizi sürekli destekleyen taraftarlarımız oldu. Bu vesileyle onlara teşekkür etmek istiyorum. Hem iç sahada hem dış sahada bizlerin yanında oldular. Şimdi tek hedefimiz seriyi devam ettirip Ankaragücü’nü de yenmektir.”