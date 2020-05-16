Mobilya yüklü tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun 80. kilometresinde meydana geldi. Faris A. idaresindeki 47 AAJ 742 plakalı mobilya yüklü tır, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır içerisindeki mobilya parçaları etrafa dağıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.