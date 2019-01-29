Mobilya şirketi konkordato ilan etti
Kocaeli’de bulunan Dorsat Yapı ve Dekorasyon Malzemeleri Şirketi, konkordato ilan etti. Mahkeme, firmaya geçici komiser atadı.29 Ocak 2019 Salı 16:38
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren Dorsat Yapı ve Dekorasyon Malzemeleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti. konkordato ilan etti. Maddi sıkıntılar yaşayan firma Evoline markasıyla ISO 9001 kalitesiyle ahşap ve dekorasyon sektöründe hizmet veren firmanın talebi, mahkeme tarafından kabul edildi.
Geçici komiser atandı
Mahkeme, firmanın konkordato sürecine mali müşavir Zafer Şanal ile Gülzade Yılmaz ve avukat Ferhan Arıkan'ı komiser olarak atadı. Firmanın bir sonraki duruşması 9 Mayıs 2019'da yapılacak.
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