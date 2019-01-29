Mobilya şirketi konkordato ilan etti Kocaeli’de bulunan Dorsat Yapı ve Dekorasyon Malzemeleri Şirketi, konkordato ilan etti. Mahkeme, firmaya geçici komiser atadı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren Dorsat Yapı ve Dekorasyon Malzemeleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti. konkordato ilan etti. Maddi sıkıntılar yaşayan firma Evoline markasıyla ISO 9001 kalitesiyle ahşap ve dekorasyon sektöründe hizmet veren firmanın talebi, mahkeme tarafından kabul edildi. Geçici komiser atandı Mahkeme, firmanın konkordato sürecine mali müşavir Zafer Şanal ile Gülzade Yılmaz ve avukat Ferhan Arıkan'ı komiser olarak atadı. Firmanın bir sonraki duruşması 9 Mayıs 2019'da yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.