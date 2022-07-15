Mobilya ihracatında 10 milyar dolar hedefi

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı iken ülke çapında 148 meslek odasının bağlı bulunduğu TAİF'in Genel Başkanlığına seçilen Taklacı, AA muhabirine sektöre ilişkin değerlendirme yaptı.

Taklacı, ham maddeye yapılan zamlar, dikili ağaç satışları, fuar merkezleri, kapasite raporları ve AR-GE tasarım merkezleri konularında sektörün problemleri bulunduğunu, öncelikli olarak bu konularda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

İlk etapta sektör envanterini hazırlayacaklarını dile getiren Taklacı, şöyle konuştu:

"İllere göre sektörde kaç kişi çalışmakta, kaç farklı makine kullanılmakta, hangi tür mobilyalar yapılmakta? Üretilen ürünlerin kilogram başına katma değeri nedir? Dünyada hangi ülkelerde, hangi tür ve boyutlarda mobilya kullanılmakta? Gelecek sezonun trend kumaş türleri ve renkleri neler? Dünyada nasıl bir tarz dönüşümü olacak? Bunların hepsini araştırarak odalarımız aracılığıyla esnafımızla paylaşmak istiyoruz. Sektörümüzün istatistik bilgilerini tutarak ve bunları düzenli olarak onlarla paylaşarak esnafımızın global pazarda bir sıfır önde olmasını amaçlıyoruz."

Cari fazla verilebilir

Taklacı, mobilya sektörünün ihracat verilerine değinerek, yurt dışına 2020 yılında 5,5 milyar dolar, 2021'de ise 6,9 milyar dolarlık ürün satıldığını söyledi.

Bu yılın ilk 6 ayında ise 3,2 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten Taklacı, "Mobilya sektörünün yıl sonuna kadar ihracatta 8-9 milyar dolar seviyelerini zorlayacağını düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te ise ülkemizin 10 yıllık kalkınma planında da belirtildiği gibi mobilya ihracatında 10 milyar doların üzerine çıkılacağını ve kullanılan ithal girdi oranının azaltılarak cari fazla verileceğini öngörüyoruz." dedi.

Şu anda en çok ihracatın ABD, Almanya, İngiltere, İsrail ve Irak'a yapıldığını ifade eden Taklacı, Orta Doğu ülkelerinin halen avangart denilen altın varaklı, işlemeli ağır mobilya takımlarına ilgi duyduğunu, Avrupa ve ABD'de ise daha modern, ergonomik ve sade takımların tercih edildiğini anlattı.

"Dünya pazarında ilk 3'te olabilmemiz için hiçbir engel yok"

Taklacı, ülkelerin iyi analiz edilip, ihtiyaçlara göre üretim planlaması yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye, mobilya ihracatında geçen yıl ülke olarak ilk 6'ya girdi. 2000 yılında 380 milyon dolar olan ihracat tutarı şu anda 7 milyar dolara yaklaştı. Dünya mobilya ihracatında yüzde 3,1'lik payla 11. sırada yer alan ülkemiz, dünya mobilya ithalatında ise yüzde 0,5'lik payla 45. sırada bulunuyor. 2023 yılında dünya mobilya ihracat payını yüzde 6'ya çıkararak ilk 3'e girebiliriz. Dünya pazarında ilk 3'te olabilmemiz için hiçbir engel yok. Cari açığa da fazlasıyla destek olan mobilya sektörümüz, AR-GE tasarım ve tanıtım çalışmalarıyla desteklenirse, ithalat azaltılabilir, ihracat daha yukarılara taşınabilir."

Dünyada az olan ya da hiç bulunmayan el işçiliği tarzı ürünlere ağırlık verilmesinin Türkiye'yi öne çıkarabileceğine işaret eden Taklacı, bu doğrultuda ülkede boş alanların tarımda kullanılması gibi kesimlik kerestelik ağaç dikiminde de kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Taklacı, ayrıca sadece metal, plastik ve kimyevi aksamların ithal olduğunu, hayata geçirilecek bir petrokimya tesisi projesiyle mobilyada ithal girdi oranının yüzde 0,5'in de altına çekilebileceğini bildirdi.