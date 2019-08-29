0553 313 94 23

Mobile Legends Türkiye finalinin şampiyonu belli oldu

Mobile Legends Türkiye finalinin şampiyonu belli oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
Mobile Legends Türkiye finalinin şampiyonu belli oldu

Mobile Legends Türkiye finalinin şampiyonu belli oldu. 296 takımın katıldığı elemelerde, son dörde kalan takımlar, şampiyonluk için kurulan 220 metrekarelik sahnede, tüm taraftarları önünde mücadele etti.



Türkiye’de ilk defa düzenlenen Mobile Legends: Bang Bang Dünya Şampiyonasının Türkiye elemeleri tamamlandı. 296 takımın katıldığı elemelerde takımlar, büyük ödüle sahip olabilmek için mücadele etti. Ön elemeler sonucunda finale kalan Evil Esports, Always Team, Kingpins ve Club De Boss takımlarının büyük mücadelesi sonucunda şampiyon belli oldu. Türkiye elemeleri için takımlar toplamda 35 bin TL değerinde bir ödül havuzunun sahibi oldu.



14 ülkeden 16 takımın mücadele edeceği M1 Dünya Şampiyonası’nda, Türkiye’den 296 takımın başvurusu ile yapılan ön elemeler 1 ay süren karşılaşmalar sonrasında tamamlandı. Son dörde kalan takımlar, şampiyonluk için kurulan 220 metrekarelik sahnede, tüm taraftarları önünde mücadele etti.



Yapılan bilgilendirmede; İstanbul’da gerçekleşen görkemli yarı final ve final karşılaşmalarında bir yönetmen, 2 kameraman, 4 reji ve toplamda 25 kişilik bir operasyon ekibi görev aldı. Final karşılaşmaları ile birlikte toplamda 26 saat canlı yayın gerçekleştirildi. Büyük finalde, 3 farklı cosplay ile düzenlenen etkinliklerle 1000’den fazla oyuncuya hediyeler dağıtıldı.



Türkiye elemeleri için 35 bin TL değerinde ödül havuzu sahibini buldu


Mobile Legends, İstanbul’daki offline finale katılmaya hak kazanmış dört takım, toplamda 35 bin TL ve 250 bin oyun için elmastan oluşan ödül havuzunda, kendilerine düşen payı aldı.


Kıyasıya ve rekabet dolu karşılaşmaların olduğu bu finalde, mücadele eden takımların taraftarlarıyla eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı bir final yaşandı. Verdiği mücadele ile göz dolduran Evil Esports takımı, tüm rakiplerini alt ederek Türkiye elemelerindeki payı olan 17 bin TL para ödülünün, 100 bin elmasın ve dünya şampiyonasına katılma biletinin sahibi oldu. İkinci olan Kingpins takımı, 9 bin TL para ödülü ve 50 bin elmas; üçüncü olan Club De Boss takımı 6 bin TL para ödülü ve 25 bin elmas; dördüncü olan Always Team ise 3 bin TL para ödülünün ve 15 bin elmasın sahibi oldu.


Ayrıca, dünyanın birçok ülkesinde 100 milyondan fazla oyuncusu bulunan Mobile Legends Bang Bang, Türkiye finallerine Türkiye Bölge Yöneticisi Cihat Akbaş ve Moonton yetkilileri de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Perinçek'ten "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
    1. Perinçek'ten "30 Ağustos Zafer..
    2. Merkel'den dikkat çeken Filistin..
    3. İran Yargı Erki Başkanı'ndan..
    4. Erbil'deki yangında Türk firmalarına..
    5. Zonguldaklı judocular 5 madalya ile..
    6. Kıran Operasyonu'na Atak..
    7. Tosya’da ihtiyaç sahibi ailelere..
    8. Miguel Serrano’dan İki Dostun..
    9. Pamukta 4,5 lira talebi
    10. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak..
    11. Kocaeli’de toplu ulaşım araçları 30..
    12. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    13. Nazilli’de 2. Arama Konferansı yapıldı
    14. "Yerel yönetimler yerel kalkınmanın da..
    15. Eskişehir merkezli uyuşturucu..
    16. "Türkiye ile sürekli konuşacağız"
    17. Atakum’da zafer coşkusu
    18. Gazeteciler kapalı Maraş'ı ziyaret etti
    19. Abdullah Avcı ilk 11’i şekillendirdi!
    20. Şuhut’taki orman yangını büyümeden..
    21. "Kazakistan'da yapılan nükleer..
    22. Savaş; “Bizler zaferimizi kutlarken,..
    23. Denizlerde av yasağı sona eriyor
    24. Aksakal'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı"..
    25. ‘Kura Nehri Yaşam Projesi’ destek..
    26. DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı..
    27. "Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor"
    28. Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl..
    29. Bu çarşıda ‘yok yok’
    30. Darüşşafaka Tekfen, Sinan Güler'i..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı