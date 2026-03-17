Mobil oyunlarda oturumlar 444,6 milyar saate ulaştı, trendler değişti!

Geçtiğimiz yıl sektörün büyüme dinamiklerini tamamen değiştirdi. Artık büyüme, yalnızca indirme sayılarına dayanmıyor, kullanıcı bağlılığı, etkileşim ve uzun vadeli değer yaratmak öncelikli hale geliyor. Mobil oyunlar, uygulama dünyasının en güçlü kategorilerinden biri olmaya devam ediyor, ancak büyüme stratejileri değişiyor. Sektör hızla olgunlaşıyor ve stüdyolar stratejilerini artık yüksek değerli oyuncuları elde tutmak, etkileşimi artırmak ve uzun vadeli gelir oluşturmak üzerine kuruyor. Ölçümleme ve analitik alanında lider şirketlerden Adjust’ın yayımladığı Oyun Uygulamaları İçgörüleri Raporu: 2026 verileri, sektörün bu yeni odak noktalarını somut rakamlarla gözler önüne seriyor.

RAPOR VERİLERİ: 2025’TEN 2026’YA SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

Global oyun oturumları artışı: Oyuncular mobil oyunlarda toplam 444,6 milyar saat geçirdi (yıllık %1 artış).

Paid-to-organic ratio: Ücretli ve organik kullanıcı dengesi global ölçekte %61 arttı, stüdyoların oyuncu tutma stratejilerine odaklandığını gösteriyor.

ATT izin oranları: 2026’nın ilk çeyreğinde App Tracking Transparency (ATT) izni verilen kullanıcı oranı globalde %39’a yükseldi (2025’te %38).

Bölgesel büyüme: MENA bölgesinde kurulumlar %2 artarken oturumlar %7 yükseldi.

Alt tür oturum artışları: Strateji oyunları %57, casual oyunlar %37, hyper-casual %31 büyüme kaydetti.

Kurulum artışında öne çıkan kategoriler: Slots %46, casino %22, casual %19 yükseldi.

STÜDYOLAR, UZUN SÜRELİ OYUNU TEŞVİK EDEN AKIŞLARA ODAKLANIYOR

Adjust’ın Satış Direktörü (META) Başak Zerman, mobil oyun sektörünün olgunlaşmasıyla büyümenin artık yalnızca ölçekle değil, doğru hedefleme ve hassas optimizasyonla ilgili hale geldiğini vurguluyor: “Stüdyolar yüksek değerli oyuncuları elde tutmaya, kreatifleri ve kanalları optimize etmeye ve hızlı kullanıcı dönüşümü yerine uzun süreli oyun deneyimini teşvik eden akışlar kurmaya odaklanıyor. Kullanıcı kazanımı, etkileşim ve monetizasyon verilerini hızlı kararlar için bir araya getirmek artık zorunluluk. Tam da bu noktada Adjust pazarlamacıların stratejik beyni olarak devreye giriyor. Cross-platform ölçümleme ile mobil, PC ve konsol yolculuklarını birleştiriyor, AI destekli Growth Copilot ile karar alma süreçlerini hızlandırıyor ve TrueLink ile derin linkleme araçları sayesinde oyuncu bağlılığını artırıyor. Böylece stüdyolar, kullanıcı kazanımı ve etkileşimi optimize ederken uzun vadeli değer yaratmaya odaklanabiliyor”.

SEKTÖRÜ ŞEKİLLENDİREN TRENDLER

Doğrudan Tüketiciye Satış (D2C): Web mağazaları ve D2C kanallara yatırım artıyor, stüdyolar oyuncu ilişkilerini doğrudan yönetip yüksek marjlı geliri yakalıyor.

Yapay Zeka ile Üretilen Kreatifler: Yapay zeka destekli reklamlar, hızlı test döngüleri ve hiper-personalize varyasyonlarla pazarlama verimliliğini ve ROAS’ı artırıyor.

Ödüller ve Teşvikler: Ödüllü reklamlar, sadakat programları ve oyun içi teşvik mekanikleri, oyuncu etkileşimi ve tutmayı güçlendiriyor.

Kullanıcı Kazanım Maliyetleri: Artan maliyetler ve veri sinyallerindeki kayıplar, stüdyoları hedefleme ve kreatif performansı optimize etmeye zorluyor.

Live Ops ve Sürekli Etkileşim: Zaman sınırlı etkinlikler, sezonluk içerikler ve dinamik teklifler, oyuncu bağlılığını sürdürmek için kritik önemde.

Platformlar Arası Stratejiler: Mobil, PC ve konsolu birleştiren stratejiler, erişimi artırıyor, kullanıcı tutmayı güçlendiriyor ve franchise ömrünü uzatıyor.