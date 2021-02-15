  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MMU’ya yerli güç üniteleri geliştirilecek
Ekonomi

MMU’ya yerli güç üniteleri geliştirilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve TRMOTOR, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:55:00 -
MMU’ya yerli güç üniteleri geliştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Milli Muharip Uçağı (MMU) Projesi’nin geliştirme faaliyetleri sürüyor.

Çerçeve belirlenmişti

Projenin ana yüklenicisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), daha önce rüzgâr tüneli ve yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmıştı. MMU’nun motor geliştirmesi için de TRMOTOR’la çerçeve sözleşme yapılmıştı.

Kritik aşama geçildi

Proje kapsamında son olarak Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağının yerli güç ünitelerinin geliştirilmesi için TRMOTOR’la protokole imza atıldı. 2023 yılında ilk kez hangardan çıkacak olan MMU Projesi kapsamında ihtiyaç duyulacak Yardımcı Güç Ünitesi (Auxiliary Power Unit) ve Hava Türbinli Başlatma Sistemi (Air Turbine Start System) çözümlerinin geliştirilmesi için TRMOTOR’la anlaşan TUSAŞ, önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Ülkeye güç katacak

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU’nun alt sistemlerinin de milli olarak geliştirilmesinin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefinde önemli yer tuttuğunu belirtti. Demir, “Milli sanayiimiz MMU’ya güç verecek, uçağımız gökyüzünde özgürce uçacak. TUSAŞ, TRMOTOR ve projede yer alan bütün firmalarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Önemli hamleler yapıyoruz

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise MMU Projesi’nin Türkiye için önemini vurguladı. Kotil, şunları kaydetti: “MMU, yeni nesil hava araçları üretebilmemiz için gerekli olan tüm yapıları da ülkemize kazandıracak. Ayrıca havacılık sanayiinin gelişmesi için katalizör görevi üstlenecek. TRMOTOR’la yaptığımız anlaşma Türkiye’nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir adım olacak. 5’inci nesil savaş uçağımızın özgün ve yerli bir güce kavuşması için yeni bir adım atıyoruz. Başta savunma sanayiimiz olmak üzere tüm milletimize hayırlı olsun.”

Birikim şart

TRMOTOR Genel Müdürü Dr. Osman Dur da hava araçları motorları ve güç sistemlerinin Türkiye için önemli teknolojiler olduğunu dile getirdi. Dur, bu motorların ve sistemleri ortaya koymanın kolay olmadığına; hem tasarım hem de üretim anlamında birikim gerektirdiğine dikkati çekti.

Çalışmalar ivme kazanacak

TRMOTOR’un MMU’nun özgün motoru için çalışmalarına devam ederken APU ve ATSS geliştirme projelerini başlattığını hatırlatan Dur, “Yeni açıklanan Milli Uzay Programı ışığında yapılacak çalışmalar yerli teknolojilerin geliştirilmesine ivme kazandıracaktır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateistlerin bir iddiası daha çürüdü!
İSLAM

Ateistlerin bir iddiası daha çürüdü!

Ateistlerin inanmamak için birçok bahane sıralarken bakteriler ve salyangozların da Kur'an'da geçtiği gibi çift olmadığını iddia ediyor. Anc..
Rusya'dan Türkiye'nin yanı başında sinsi adım! Askerleri yolladılar
Dünya

Rusya'dan Türkiye'nin yanı başında sinsi adım! Askerleri yolladılar

Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında gerilim yaşanırken Rusya'dan flaş bir adım geldi. Rusya, Haseke kentine askerlerini ..
Dünya şoka girdi! Myanmar'da ordu halka savaş açtı
Dünya

Dünya şoka girdi! Myanmar'da ordu halka savaş açtı

Darbenin yaşandığı Myanmar'da bu kez zırhlı araçlar sokağa inerek halk ile çatıştı. Ordunun halka ateş açtığı olaylarda, evlere baskınlar ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay