MMU’ya yerli güç üniteleri geliştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Milli Muharip Uçağı (MMU) Projesi’nin geliştirme faaliyetleri sürüyor.

Çerçeve belirlenmişti

Projenin ana yüklenicisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), daha önce rüzgâr tüneli ve yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmıştı. MMU’nun motor geliştirmesi için de TRMOTOR’la çerçeve sözleşme yapılmıştı.

Kritik aşama geçildi

Proje kapsamında son olarak Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağının yerli güç ünitelerinin geliştirilmesi için TRMOTOR’la protokole imza atıldı. 2023 yılında ilk kez hangardan çıkacak olan MMU Projesi kapsamında ihtiyaç duyulacak Yardımcı Güç Ünitesi (Auxiliary Power Unit) ve Hava Türbinli Başlatma Sistemi (Air Turbine Start System) çözümlerinin geliştirilmesi için TRMOTOR’la anlaşan TUSAŞ, önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Ülkeye güç katacak

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU’nun alt sistemlerinin de milli olarak geliştirilmesinin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefinde önemli yer tuttuğunu belirtti. Demir, “Milli sanayiimiz MMU’ya güç verecek, uçağımız gökyüzünde özgürce uçacak. TUSAŞ, TRMOTOR ve projede yer alan bütün firmalarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Önemli hamleler yapıyoruz

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise MMU Projesi’nin Türkiye için önemini vurguladı. Kotil, şunları kaydetti: “MMU, yeni nesil hava araçları üretebilmemiz için gerekli olan tüm yapıları da ülkemize kazandıracak. Ayrıca havacılık sanayiinin gelişmesi için katalizör görevi üstlenecek. TRMOTOR’la yaptığımız anlaşma Türkiye’nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir adım olacak. 5’inci nesil savaş uçağımızın özgün ve yerli bir güce kavuşması için yeni bir adım atıyoruz. Başta savunma sanayiimiz olmak üzere tüm milletimize hayırlı olsun.”

Birikim şart

TRMOTOR Genel Müdürü Dr. Osman Dur da hava araçları motorları ve güç sistemlerinin Türkiye için önemli teknolojiler olduğunu dile getirdi. Dur, bu motorların ve sistemleri ortaya koymanın kolay olmadığına; hem tasarım hem de üretim anlamında birikim gerektirdiğine dikkati çekti.

Çalışmalar ivme kazanacak

TRMOTOR’un MMU’nun özgün motoru için çalışmalarına devam ederken APU ve ATSS geliştirme projelerini başlattığını hatırlatan Dur, “Yeni açıklanan Milli Uzay Programı ışığında yapılacak çalışmalar yerli teknolojilerin geliştirilmesine ivme kazandıracaktır” dedi.