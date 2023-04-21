MMU’nun muhtemel isimleri açıklandı

İsmail Demir, “MMU projenin adı, bir isim konacak. İsim koymada belli süreçler var. Personelden katkıda bulunanların isimlerini topluyoruz. Cumhurbaşkanımız törenle adını ilan edecek.” şeklinde bilgi vermişti. Şimdi ise MMU’ya verilecek ismin 1 Mayıs günü gerçekleşmesi planlanan törende açıklanacağı söyleniyor. Peki, MMU’nun yeni ismi ne olacak?

İşte çarpıcı iddia…

Sayılı günler kala sürpriz iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek olan roll out töreninde Milli Muharip Uçak’ın motor çalıştırması ve taksi testleri gerçekleştirilecek. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, MMU’nun temel prototipi ilk uçuşunu 2023 yılı içinde yapacak. Türkiye’nin yeni nesil yerli ve milli savaş uçağının beklenenden daha önce gökyüzüyle buluşacağını TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, geçtiğimiz aylarda “2023’ün sonunda uçacak” sözleriyle tüm dünyaya duyurmuştu.

Öte yandan, Milli Muharip Uçak için söz konusu törenin 18 Mart 2023’te yapılması planlanıyordu ancak 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi nedeniyle tören ertelenmişti.

Bu arada, MMU’nun üretimi 5 yılda tamamlanarak Kasım 2022’de son montaj hattına girmişti. TUSAŞ, Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi’nin ana yüklenici şirketi konumunda ve MMU ile birlikte F-16 uçakları, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılacak.

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MMU'nun ismi netleşti?

1 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MMU ve ANKA-3’e isim koyacağı söylentileri dolaşıyor. T625 helikopterine Erdoğan ‘GÖKBEY’ adını vermişti. Tolga Özbek’in haberine göre, MMU için ortaya atılan isimlerden biri ‘Türk Yıldızı’. Şu anda MMU’nun yeni adının Türk Yıldızı olup olmadığı konusunda resmi bir bilgi ise bulunmuyor. Bunun sadece bir iddiadan ibaret olduğunu belirtelim.

Hürjet ve ANKA'da yeni gelişme

Yeni Nesil Muharip İnsansız Uçak Sistemi ANKA-3 de ilk uçuşu için gün sayıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ANKA-3’ün ilk uçuşuna çok yakın olduğunu söyledi. HaberTürk canlı yayınına konuk olan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA-3’ün önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacağını açıkladı. Bazı kaynaklara göre ANKA 3’ün uçuş tarihinin 1 Mayıs olduğu belirtiliyor. TUSAŞ Genel Müdürü Pro. Dr. Temel Kotil konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada “ANKA-3 önümüzdeki günlerde uçacak” dedi. Ayrıca 2 Şubat’ta motor testleri yapılan Hürjet için de 1 Mayıs uçuş planı arasında olduğu söyleniyor.