MMU Kaan’ın havada kalması için kritik uyarı! O parçayı Türkiye'de üretmek zorundayız

Aydınlık'ın "Paslanmaz çelik üretmezsek milli uçağı havada tutamayız!" başlıklı haberine göre, gelecekte kullanım alanı daha da yaygınlaşacak olan paslanmaz çelik, milli muharip uçaklardan uzay mekiklerine, savaş gemilerinden otomotive, beyaz eşyadan çatal bıçağa kadar her alanda kullanılıyor. Ülkenin bu ham maddede dışa bağımlı olması bugüne kadar içerde yeterli hacim oluşmadığı için göz ardı ediliyordu. Ancak ülke ekonomisinin geldiği büyüklük nedeniyle paslanmaz çelik kullanımı 800 bin tonlara ulaştı.

Yakında adım atılacak

Bu gerçeğe dikkat çeken Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, yatırım için artık zamanın geldiğini ifade etti. Önceki akşam bir basın sohbet toplantısı düzenleyen PASİD Başkanı, ülkenin ihtiyacı olan üretimin bir kısmı için öncelikle 3-4 milyar dolarlık bir yatırımla işe başlayabileceğini, bir milyon tonluk üretim için ise 10 milyar dolarlık bir yatırım gerektiğini söyledi. Türkiye geleneksel çelikte dünyada ilk on ülke içindeyken paslanmazda ithalata tamamen bağımlı olmasının anlamsız olduğunu belirten Küçükemre, "Devlet de stratejik yatırım kapsamına aldı. 3-4 sene içerisinde yatırım için adım atılacağını düşünüyoruz. TOGG'da olduğu gibi bir babayiğit modeli olabilir. Biz de dernek olarak bu işin içinde olacağız." dedi.

İskenderun'a kurulabilir

Türkiye'nin her yıl 2.5 milyar doları paslanmaz çelik ithalatına ödediğine dikkat çeken PASİD Başkanı Küçükemre, "Paslanmaz savunma sanayisinde çok önemli. Yerli hava savunma muharip uçağında kullanılan parçalar paslanmaz parçalar olduğundan... Ülkede demir var, krom var. Ferre tesisleri de açılıyor. Yeterli nikel var. Burada da ferre tesisleri gelecek. Un var, şeker var, helvayı yapmak kalmış. Tesis denize yakın yere kurulmalı. İhracat düşünmeden olmaz. Hatay İskenderun'da demir çelik altyapısı var. Burada olabilir." mesajı verdi.

Sektörün son dönemdeki en büyük problemlerinden biri ise uygulanan gümrük vergisi. Arslan Küçükemre, bu konuda ise şunları aktardı:

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“Türkiye’de paslanmaz çelikte uygulanan gümrük vergisi yüzde 8 civarındaydı. Ancak alınan bir kararla gümrük vergisi yüzde 12’ye çıkarıldı. Bu karar paslanmaz çelik kullanan her sektörü derinden etkiledi. Paslanmaz çeliği kullanan tüm sektörler ihraç pazarlarında rekabet avantajlarını kaybetmeye başladı. Direk maliyetleri etkileyen bu verginin yükseltilmesi bir yana bir an önce sıfırlanmasını devletimizden bekliyoruz. Yatırım yapılmadan önce bu vergilerin düşürülmesi ülkemizin yararına olacaktır. İhracatımızı etkilememesi için bu vergilerin gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”

Kaynak: Aydınlık