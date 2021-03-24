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Aktüel MKYK ne demek? MKYK açılımı nedir?
Aktüel

MKYK ne demek? MKYK açılımı nedir?

Karşımıza sık sık çıkan ve haber bültenlerinde sürekli duyduğumuz MKYK kısaltmasının ne demek olduğu araştırılıyor. Siyasi bir terim olan söz konusu kısaltmanın anlamı merak ediliyor. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine birçok vatandaş, MKYK’nın ne demek olduğunu ve açılımının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Sayısı değişebilen MKYK, yeni dönemde 75 kişiden oluşmakta. Peki, MKYK ne demek? MKYK açılımı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 23:19:00 -
MKYK ne demek? MKYK açılımı nedir?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Söz konusu kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtti. Bunun üzerine arama motorlarında MKYK’nın ne demek olduğu ve ne anlama geldiği sorularına yanıt aranmaya başladı. Peki, MKYK ne demek? MKYK açılımı nedir?

MKYK ne demek? MKYK açılımı nedir?

MKYK, AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu olarak bilinir. MKYK’nın açılımı ise Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olmaktadır. Seçilenler eğer atanırsa üyelikleri devam edebilir. Ancak bu kişiler, MKYK üyesi olamamaktadır. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol almaktadır. MKYK, yeni dönemde 75 kişiden oluşmakta.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK’ya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 2023 yılını belirterek, "2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." ifadelerini kullandı.

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