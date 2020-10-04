MKEK’ten insansız, hibrit zırhlı muharebe araç sürprizi

Güvenlik güçlerinin silah, mühimmat, roket-patlayıcı, kimyasal, makine ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayan MKEK, bu kez farklı bir alanda çözüm üretti. MKEK, TSK envanterinde yer alan M113 sınıfı paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA), geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcının (GZPT) motor ve şanzıman ile modernizasyon ihtiyaçlarının giderilmesi için proje başlattı. Proje kapsamında envanterdeki M113’lerin hibrit tahrik sistemiyle donatılması, insanlı ve insansız olarak kullanılabilmesi, araçlara yeni nesil yazılım ve sistemler kazandırılması, yakıt tüketimi ve bakım idame masraflarının düşürülmesi, motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sisteme yine MKEK tarafından geliştirilen 25 mm silah sistemi entegre edilerek elektrikli yeni nesil E-ZMA üretilecek. Projeyle, herhangi bir sınırlamaya takılmadan, yeni nesil araçlara güç grubu tasarım ve üretim yeteneğinin Türkiye’ye kazandırılması amaçlanıyor.