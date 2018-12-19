MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Bayram Bektaş19 Aralık 2018 Çarşamba 18:06
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Bayram Bektaş oldu.
İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe Bayram Bektaş getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram Bektaş, Ankaragücü'müzde. Değerli teknik direktörümüze 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bayram Bektaş, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'de görev yapmıştı.
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