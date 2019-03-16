MKE Ankaragücü'nün rakibi Yeni Malatyaspor - Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak



ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Başkent ekibinde sakatlığı süren Brice Djedje maçta forma giyemeyecek. Ligin 26. haftasına Evkur Yeni Malatyaspor 34, MKE Ankaragücü ise 31 puanla girdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

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