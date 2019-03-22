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MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

22 Mart 2019 Cuma 20:19
MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takım kamplarında bulunan Altay Bayındır, Dever Orgill, Hadi Sacko ve Michal Pazdan'ın yanı sıra izinli olan Wilfred Moke ve Thibault Moulin katılmadı.

İzinden dönen Zaur Sadaev çalışmalara katılırken Brice Dja Djedje ve Stelios Kitsiou'nun tedavilerine devam edildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:19
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