Mızrak Çuvala Sığmıyor: Muhalefetin “Çağdaş Roma” Sınavı

Nevşin Mengü’nün son açıklamalarını duyduğumda ilk tepkim şu oldu: “Bunu gerçekten Nevşin Mengü mü demiş? Kesin yapay zekadır.” Ancak baktım ki kayıtlar gerçek, ifadeler net. Demek ki neymiş; saat misali, o da günde iki defa doğruyu gösteriyormuş. Ama bu “doğrunun” altındaki zihniyet, asıl felaketin habercisi. Eğer muhalefetin akıl hocaları bu noktaya geldiyse, vay CHP’nin haline!

Nevşin Hanım özetle diyor ki: “İktidar olacaksanız grup seks partisi, viski partisi yapamazsınız.” Yani hanımefendi bu hayat tarzını veya sapkınlıkları yanlış bulduğundan değil, sadece zamanlamasını hatalı bulduğundan şikayetçi. Mesaj çok açık: “Hele bir iktidar olun, sonra ne yaparsanız yapın ama şimdi sırası değil.” İnsan sormadan edemiyor; iktidar olunca ahlak kuralları askıya mı alınıyor? Yoksa “Çağdaş Roma” hayalleriniz iktidar koltuğuna oturunca mı meşruiyet kazanacak?

Siz değil miydiniz yıllardır “Sizi kullanıyorlar, hangi parti olursa olsun hepsinin önceliği kendisi, para ve güç” diyen? Şimdi ne değişti? İktidardakiler rahibe ya da rahip mi ki iktidar olma şartını sadece ahlak bekçiliğine indirgiyorsunuz? Bu cümleleri bir AK Partili kursa, ortalığı ayağa kaldırır, “Şeriat mı geliyor?” diye yeri göğü inletirdiniz. Ama mesele “kendi mahalleniz” olunca, iddiayı gerçekmiş gibi kabul edip sadece “stratejik hata” olarak yorumlamak, kusura bakmayın ama art niyetin dik alasıdır.

Nevşin Hanım, biz sizin özel hayatınızı neden hiç merak etmiyoruz? Çünkü belirli bir kültür seviyesinin üzerindeyiz ve “özel” olanın sınırlarını biliyoruz. Lütfen siz de bu kadar sığılaşmayın.

Görünen o ki, bu “Çağdaş Romalılar” için sınır yok. Çağdaş Roma Cumhuriyeti’nin kadınına da, erkeğine de, özel gruplarına da kimse karışamazmış! Peki, bu İngiliz kültürünü benimsemiş “yerli ve milli” Romalılar nasıl bir halk tasavvur ediyor? Töbe töbe... İyi ki daha muhalefetteyken bu niyetler, bu yaşam biçimi tartışmaları ortaya çıktı. Bir de iktidarı devraldıklarını düşünsenize; neler olurdu, neler!

Bir de bunların dünyasında her yol alkole çıkıyor. Sevinirler; alkol ile kutlarlar. Üzülürler; tek tesellileri alkoldür. Muhalefet kulislerinde içki, bir üstünlük ve temsil göstergesi haline gelmiş. 10 Kasımlarda rakı-leblebi güzellemesi yapmak, diğer zamanlarda viskiyi yaşam biçimi haline getirmek olmazsa olmazları. Hatta kabir başında içki içmeyi bir “meziyet” sayacak kadar savrulmuş durumdalar.

Şimdi yavaş yavaş hepsi dökülmeye başlayacak. Nevşin Mengü’nün bu “zamansızlık” çıkışı aslında bir itiraftır. Artık mızrak çuvala sığmıyor! Halkın değerlerinden bu kadar kopuk, tek derdi iktidarı alana kadar “takiyye” yapmak olan bu zihniyetin maskesi düşmüştür.