Miyom nedir?



Miyom her dört yetişkin hanımdan birinde görülen ağrılı bir rahatsızlık. Rahmin adale tabakasından çıkan selimurlara verilen tıbbî ad. Bir nevi tümördür. Ama durun hemen paniklemeyin. İyi huylu bir tümördür. Kanser korkusuna gerek yok.. Genellikle rahmin içinde kendi dokusundan kaynaklanarak ortaya çıkmaktadır. Bu tümörlerin çapları 1-15 cm büyüklüğündedir. Rahim ağzında ve rahim gövdesinde gelişebilmektedirler. En çok rahmin içersinde bulunurlar. Rahimde mevcut olan bu miyomlara fibroidler, leyomiyomata, leyomiyom ve fibromiyom gibi isimler verilmektedir.

Sebebi ne?

Miyomun oluşma nedeni henüz bilinmiyor. Ama uzmanlar bunun pek önemli olmadığını, hastalığın gelişme safhalarını çok iyi takip edebildiklerini söylüyorlar. Türkiye’de ergenliğini tamamlamış kadınların yüzde 25’inde bu hastalığın görülmektedir. Miyomlar özellikle hamilelik yaşayan anne adaylarında daha sık görülür. Doğum kontrol hapları burada da karşımıza çıkıyor. Kadınların düşmanı bu kontrol hapları. Bu miyomlar için risk oluşturmaktalar.

Miyomun oluşma devresinde tespit edilmesi, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi şansını fazlalaştırıyor.

İllet ırsî olabiliyor

Miyomun kötü huylu olma riski yok denecek kadar az. Çünkü, yapılan araştırmalara göre kanser tespit edilen miyom oranı yüzde yarımı geçmiyor. Genellikle ırsî oluyor yani miyomu olan bir kadının annesinde, kardeşinde veya anneannesinde miyom olma şansı yüksektir. Premenopoz dediğimiz yıllarda büyümekte olan miyomlarda çoğu kez menopoza ulaşamadan hastanın şikayetleri ve kanamaları çok arttığı için ameliyat gerekli olmaktadır.

Irsî sorun olan miyomun alınması durumunda gelecekte tekrar yeni miyomların çıkma şansının ve hastanın bu yüzden ameliyat olma şansının da yüzde 20’lerde olduğunu bilinmektedir.

KANSIZLIK YAPIYOR

Hastada kanamaların sürmesi, kansızlığa da yol açıyor. Kansızlık zaman içinde halsizlik ve çarpıntıya yol açacağından, hasta nefes nefese kalabiliyor. Baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü yaşanabiliyor. Küçük miyomlar hiç kesi yapmadan histereskopi yöntemiyle alınabiliniyor. Daha büyük miyomlar ise açık cerrahi teknikle çıkarılıyor.

Miyomun kanserleşmesi halinde rahmin tamamının alınması gerekebilir. Burada hastanın yaşına, çocuk isteyip istemediğine bakılır.

Genç bir hastaysa, çocuk istiyorsa, sağlık durumu da uygunsa rahmin tamamı alınmayabilir. Hasta 45 yaşlarındaysa, menopoza girdiyse, rahmin tamamı alınabilir.

Kadınlarda adet kanamasının fazla olması, ara kanamalar ve ağrılar, miyom denilen rahim urunun habercisi olabiliyor. Kansızlığa yol açıyor. % 50’sinin ameliyat gerektirse de bazı miyomların çok küçük olması ve takiplerde de büyümediğinin belirlenmesi halinde alınmasına lüzum kalmıyor..