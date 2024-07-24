MİT'ten nokta atışı operasyon: Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Süleymaniye’de terör örgütü PKK/KCK’lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli’yi etkisiz hale getirdi.

MİT, 3 PKK/KCK’lı teröristi takip ediyordu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye’ye çekildi. Ancak, Süleymaniye’de de MİT’ten kaçamadı. MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildankod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayilkod Hidayet Resuli’nin faaliyetlerini uzun süre takip etti. MİT, örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izledi. MİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi. Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK’nın güvenli kalesi MİT tarafından devrildi

Güvenlik kaynakları, Süleymaniye’de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.