Mitomani Kemal kendisini de aştı! Hazine ve Maliye Bakanı oldu

HDP'nin de ortağı olduğu Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Habertürk canlı yayınına katıldı.

Konuşmasının bir bölümünde 'Maliye Bakanlığı' yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu "Ben Maliye Bakanlığı yaparken. Mesela bir mühendis çok saygıyla andığım Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Maliye Bakanı oldu. Maliye eğitimi almadı" dedi.

Oysaki Kılıçdaroğlu hiçbir dönemde Maliye Bakanlığı görevinde bulunmadı.

Yalanları say say bitmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Elinizdeki dövizleri bozdurun, TL ve altına çevirin" çağrıları sonrası tüm yurtta kampanyalar başlatılırken, CHP lideri bu kampanyayı da yalanlarıyla gölgelemeye çalıştı. "Cumhurbaşkanı dolarlarını bozdurmadı" diyerek iftira atan Kılıçdaroğlu'na yanıt Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Erdoğan'ın bankadaki parasını bozdurduğunu belirterek, “İşte dekontu burada" diyerek dekontu gösterdi.



Yasayı bilmeden iftiraya kalktı



15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının istedikleri takdirde askerlikten muaf tutulmasının önünü açan düzenlemenin 'ayrımcılık' olduğunu iddia eden CHP lideri Kılıçaroğlu, Şehitler arasında ayrımcılık yapmak hainliktir. PKK'ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri de yararlanmalı" demişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği gibi bir ayrım kesinlikle söz konusu değildir. Askerlik Kanunu'nda Terörle Mücadele kapsamında şehit olanların çocukları ve kardeşleri zaten zorunlu askerlikten muaftır" demişti.



Alay konusu olan yalanını kendi de unuttu



Kılıçdaroğlu, geçen yıl 7 Haziran'da yapılan genel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Altın klozetlerin olduğunu" iddia edecek kadar ileriye gitmişti. Bu iddialarını hiçbir zaman belgelemeyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gel bütün tuvaletleri gez, bakalım bir tane altın kaplama klozet bulabilecek misin? Eğer bulursan ben cumhurbaşkanlığı makamından çekileceğim ama bulamazsan şu CHP'nin başına bela olmaktan çekilecek misin? Eğer zerre kadar kişilik varsa, zerre kadar haysiyet varsa bu yazılı davetime uyar, gelir orayı gezer görür" demişti. Yoğun tepki çeken ve sosyal medyada alay konusu olan yalanından şu an Kılıçdaroğlu da bahsetmiyor.



Ataşehir yalanı da tutmadı



Kılıçdaroğlu, "Bakırköy 46 projesinin imar planının çıkartılması karşılığında TÜRGEV Vakfı'na Ataşehir'de 20 dönümlük arsa verildi" iddiasında da bulunmuştu. Ancak gerçek farklıydı. Ağaoğlu Şirketler Grubu, bu tür bir pazarlığın söz konusu olmadığını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, bu iddiasını da gündeme taşımakla yetinmiş, hiçbir sunmamıştı.



Sınavla değil 'imza' ile almış



Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemle ilgili, "İlk kez tüm elemanları sınavla ben aldım" demişti. Fakat o döneme ilişkin belgeler Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınava ilişkin savunmasında doğruyu söylemediğini ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlük yaptığı 23 Mayıs 1998'de SSK'nın ihtiyacı olan 2 bin 147 sağlık personeli alımı için tek aşamalı tercih sistemi ile ÖSYM tarafından sınav yapıldı. Sınavda bin 876 kişi işe girmeye hak kazandı. Fakat, Kılıçdaroğlu sınava rağmen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Alişan Sağlam'ın hazırladığı ve Genel Müdür Yardımcısı Kemal Oktar'ın da imzaladığı yazı ile isteğe bağlı olarak pozisyonlara atama yaptı.

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