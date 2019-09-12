Mitchell Donald: "Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız"

BtcTurk Yeni Malatyasapor’un orta saha oyuncusu Mitchell Donald, Spor Toto Süper Ligin her haftasının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde oynuyoruz. Bizim açımızdan ise bir an önce hatalarımızdan ders almaya çalışmalıyız" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Mitchell Donald ve başarılı kalecisi Fabien FarnolleOrduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mitchell Donald, Spor Toto Süper Ligin her haftasının zorlu geçeceğini ifade ederek, MKE Ankaragücü deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek için çalıştıklarını ifade etti.

"3 gol yedik ve toparlaması zor oldu"

Donald, ligde geride kalan ilk 3 haftaya ilişkin, "Sahamızda Medipol Başakşehir’i yenerek, lige iyi bir başlangıç yaptık. İkinci maçta Trabzonspor’a karşı ilk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda bazı hatalardan dolayı yenildik. Alanyaspor maçında da çok basit hatalardan dolayı ilk yarı 3 gol yedik ve toparlaması zor oldu. Ama tabi ki bu işlerin düzelmeyeceği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

"Rekabet olmadığı zaman zaten başarı olmaz"

Mitchell Donald, bir gazetecinin ’takımdaki forma rekabetini nasıl değerlendiriyor’ sorusuna, "Bir yerde bir kaç tane iyi oyuncunun olması Malatyaspor adına güzel bir durum. Tabi ki rekabet olacak. Rekabet olmadığı zaman zaten başarı olmaz. O konuda bizim, benim bir sıkıntımız yok. Her zaman rekabete de açığım" şeklinde cevap verdi.

"Hatalarımızdan ders almaya çalışmalıyız"

Hollandalı futbolcu, ligin dördüncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili ise, "Süper Lig’de her hafta zorlu geçecek. Zor bir lig. Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde oynuyoruz. Bizim açımızdan ise bir an önce hatalarımızdan ders almaya çalışmalıyız. Bu 15 günlük ara bizim biraz daha oturup nerede hata yaptığımızı düşünmemize yardımcı oldu. Ankaragücü deplasmanından iyi bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Onun için çalışıyoruz. İnşallah da istediğimizi alarak döneriz" değerlendirmesinde bulundu.

Farnolle: "Bundan sonra sadece ligi düşüneceğiz"

Sarı-kırmızılı ekibin file bekçisi Fabien Ceddy Farnolle ise MKE Ankaragücü deplasmanına ligde son iki maçta kaybettikleri puanları telafi için gideceklerini söyledi. 34 yaşındaki eldiven, lige beklentilerin altında başladıklarını ifade ederek, "Şöyle de bir durum var; biz Avrupa Kupası oynadık. Çok seyahat ettik, neredeyse hiç Malatya’da durmadık. Tabi ki bizimde beklentimiz lige daha iyi bir şekilde başlamaktı ama bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Artık Avrupa Kupası yok. Bundan sonra sadece ligi düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

"Sürekli çalışıyorum"

Kendi performansına yönelik açıklamalarda da bulunan Farnolle, "Tabi ki ben buraya kendimi kanıtlamaya geldim. Her gittiğim yerde de öyle yapmaya çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum, daha iyi olmak için çalışıyorum. Hep daha iyi performans sergilemek için elimden geleni yapıyorum. Bu durum futbol oynadığım süreç içerisinde de böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz"

Farnolle, MKE Ankaragücü maçına ilişkin ise "Ankara’ya kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz. İnşallah kaybedilen puanları telafi edeceğiz. Zor bir maç olacak ama biz kaliteli bir takımız. Bu kaliteyi de Ankara’da göstermemiz gerekecek. İnşallah öyle olur ve 3 puanla dönen taraf biz oluruz" diye konuştu.