0553 313 94 23

Mitchell Donald: "Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız"

BtcTurk Yeni Malatyasapor’un orta saha oyuncusu Mitchell Donald, Spor Toto Süper Ligin her haftasının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde oynuyoruz.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:21
Mitchell Donald: "Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız"

BtcTurk Yeni Malatyasapor’un orta saha oyuncusu Mitchell Donald, Spor Toto Süper Ligin her haftasının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde oynuyoruz. Bizim açımızdan ise bir an önce hatalarımızdan ders almaya çalışmalıyız" dedi.


Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Mitchell Donald ve başarılı kalecisi Fabien FarnolleOrduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Mitchell Donald, Spor Toto Süper Ligin her haftasının zorlu geçeceğini ifade ederek, MKE Ankaragücü deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek için çalıştıklarını ifade etti.



"3 gol yedik ve toparlaması zor oldu"


Donald, ligde geride kalan ilk 3 haftaya ilişkin, "Sahamızda Medipol Başakşehir’i yenerek, lige iyi bir başlangıç yaptık. İkinci maçta Trabzonspor’a karşı ilk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda bazı hatalardan dolayı yenildik. Alanyaspor maçında da çok basit hatalardan dolayı ilk yarı 3 gol yedik ve toparlaması zor oldu. Ama tabi ki bu işlerin düzelmeyeceği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.



"Rekabet olmadığı zaman zaten başarı olmaz"


Mitchell Donald, bir gazetecinin ’takımdaki forma rekabetini nasıl değerlendiriyor’ sorusuna, "Bir yerde bir kaç tane iyi oyuncunun olması Malatyaspor adına güzel bir durum. Tabi ki rekabet olacak. Rekabet olmadığı zaman zaten başarı olmaz. O konuda bizim, benim bir sıkıntımız yok. Her zaman rekabete de açığım" şeklinde cevap verdi.



"Hatalarımızdan ders almaya çalışmalıyız"


Hollandalı futbolcu, ligin dördüncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili ise, "Süper Lig’de her hafta zorlu geçecek. Zor bir lig. Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde oynuyoruz. Bizim açımızdan ise bir an önce hatalarımızdan ders almaya çalışmalıyız. Bu 15 günlük ara bizim biraz daha oturup nerede hata yaptığımızı düşünmemize yardımcı oldu. Ankaragücü deplasmanından iyi bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Onun için çalışıyoruz. İnşallah da istediğimizi alarak döneriz" değerlendirmesinde bulundu.



Farnolle: "Bundan sonra sadece ligi düşüneceğiz"


Sarı-kırmızılı ekibin file bekçisi Fabien Ceddy Farnolle ise MKE Ankaragücü deplasmanına ligde son iki maçta kaybettikleri puanları telafi için gideceklerini söyledi. 34 yaşındaki eldiven, lige beklentilerin altında başladıklarını ifade ederek, "Şöyle de bir durum var; biz Avrupa Kupası oynadık. Çok seyahat ettik, neredeyse hiç Malatya’da durmadık. Tabi ki bizimde beklentimiz lige daha iyi bir şekilde başlamaktı ama bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Artık Avrupa Kupası yok. Bundan sonra sadece ligi düşüneceğiz" şeklinde konuştu.



"Sürekli çalışıyorum"


Kendi performansına yönelik açıklamalarda da bulunan Farnolle, "Tabi ki ben buraya kendimi kanıtlamaya geldim. Her gittiğim yerde de öyle yapmaya çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum, daha iyi olmak için çalışıyorum. Hep daha iyi performans sergilemek için elimden geleni yapıyorum. Bu durum futbol oynadığım süreç içerisinde de böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz"


Farnolle, MKE Ankaragücü maçına ilişkin ise "Ankara’ya kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz. İnşallah kaybedilen puanları telafi edeceğiz. Zor bir maç olacak ama biz kaliteli bir takımız. Bu kaliteyi de Ankara’da göstermemiz gerekecek. İnşallah öyle olur ve 3 puanla dönen taraf biz oluruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:21
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 yıl metal yemek borusu ile yaşadı
    1. 10 yıl metal yemek borusu ile yaşadı
    2. Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel..
    4. Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına..
    5. Dolmabahçe Sarayı’ndaki en büyük Altın..
    6. Yazıcıoğlu davasında 5 kişi dinlendi
    7. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    8. 84 yaşında 20 yıllık derdinden kurtuldu
    9. İtalya'da işsizlik ikinci çeyrekte..
    10. Orman Bölge Müdür Yardımcısı göreve..
    11. Dilenen ve sokaklarda çalışan..
    12. Abdulkadir Ömür ameliyat oldu
    13. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    14. Zehir taciri çift 18 yıl hapis..
    15. ÖTO Başkanı Eriş: “Hayvancılığa acil..
    16. Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı..
    17. Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Bütün..
    18. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri’nden..
    19. Borsa ilk yarıda yatay
    20. Konya’da 16. Uluslararası Mistik Müzik..
    21. Hakkari çocuk oyun merkezi ağırlamaya..
    22. Bahçeli’den Arınç’a sert tepki!
    23. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    24. AK Parti Van Milletvekili Kartal,..
    25. MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral..
    26. Domates mutlu ediyor
    27. Açık öğretim (AÖF) öğrencileri KYK..
    28. Can Dündar’ın villasını satın alan..
    29. Şehit yakınları ve gazilerden Mardin..
    30. Duran araca çarptı: 8 göçmen yaralandı
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı