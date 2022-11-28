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Gündem MİT, o alçağı paketledi! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu
Gündem

MİT, o alçağı paketledi! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 11:47:00 -
MİT, o alçağı paketledi! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.

 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.

Matur, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu bugün İstanbul'da yakalandı.

 

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