MİT Başkanı Kalın'dan Libya'ya ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün gerçekleştirdiği Libya ziyareti sırasında Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dubeybe, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah Lafi ile Musa Koni, Yüksek Devlet Konseyi yetkilileri, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın'ın Libya'da gerçekleştirdiği temaslarda güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin Libya'nın istikrarına ve birliğine yönelik yaklaşımları yinelendi. Libya'daki ihtilafların ulusal uzlaşı ile aşılması ve çatışmasızlığın sürdürülmesi temennisinde bulunuldu. MİT Başkanı Kalın ve Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dubeybe'nin ikili görüşmesinde masada Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze'deki güncel olaylar yer aldı. Orta Doğu'daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin arttırılması, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak harekete geçilmesi gerektiği konusunun altı çizildi. (DHA)