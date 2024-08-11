Misyoner okulları, sosyal çöplükler Türkiye’nin müstemleke olmadığını anlayacak! Hukuka uymayana müsamaha yok

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Yasal statüsü olmaksızın ülkemizde faaliyet gösteren Fransız Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumuna ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar ilgili okulların ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına Türk öğrenci kaydedilmeyeceğini’ açıkladı. Bakanlık açıklamasında adeta misyoner ocağı gibi hareket eden Fransız liselerinin aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alamayacaklarını duyurdu.

Ya uyun ya da defolun

Diğer yandan, şehit İsmail Heniylye’yle ilgili paylaşımlara sansür uyguladığı gerekçesiyle erişime kapatılan sosyal medya platformu İnstagram ile miniklere eşcinsel sapkınlığın propagandasını yapan ve çocuk oyunları arasında pedofiliyi saklayan Roblox’a yönelik engelin, ülkenin kanunlarına uyana kadar sürmesi bekleniyor. Haçlı Batı’nın güdümündeki muhalefetin her türlü kirli propagandasına rağmen, toplumun milli ve manevi değerlerini korumaya çalışan AK Parti iktidarının kararlı duruşunu gazetemize değerlendiren uzmanlar, LGBTİ sapkınlığını özendiren ve kendilerine ajan yetiştiren Batı menşeli oluşumlara müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguluyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, şunları dile getirdi:

Türkiye müstemleke değil

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Fransız okulları ile ilgili attığı adım önemlidir. Türkiye devleti müstemleke değildir. Ülkemize faaliyet gösteren ve adeta misyoner yetiştirme merkezi gibi hareket eden yabancı okullara taviz verilmemelidir. Türkiye kanunlarına uyana kadar bakanlık dik duruşunu devam ettirmelidir. Hiç bir devlet kendi vatandaşını psikososyal ve sağlık başta olmak üzere hasara uğratan unsurlara karşı sessiz kalamaz. Kalmamalıdır ve kalmadı da. Ayrıca Roblox gibi oyunların yasaklanması neslimize yapacağımız en büyük hizmetlerden biridir. Birileri çıkıp yasağı eleştiriyorsa neslimize verilen zarara rıza gösteriyor demektir. Diğer taraftan Instagramın kısıtlanması da önemli bir adımdır. Gençlerin ahlak sınırlarını aşan çıplaklıkta videolara maruz kalması taciz ve istismarlara kapı açmaktadır. Özellikle Tiktok gibi zehir saçan sosyal medya platformları da kısıtlanmalıdır. Devletimiz bütün sosyal medya platformlarını denetlemelidir. Bu anlamda atılan adımları destekliyoruz. Karşı çıkanlara yönelik kararlı duruşumuzu ise devam ettireceğiz.”

Prof. Dr. A.Halim Ulaş ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Devletimizin nesilleri koruma adına almış olduğu önlemler, son derece isabetlidir. Neslini sağlıklı olarak devam ettirme bilincine sahip olan ülkelerde bu türden uygulamalar sıkça görülmektedir. Bu minvalde, her hayırlı işin önüne set olmayı, doğal bir refleks olarak gören ve gençliğin hevesatını oy devşirme malzemesi yapan güruhlar elbette olacaktır. Fakat şurası kesin bir hakikattir ki, koskoca Roma imparatorluğunun yıkılış sebeplerinden belki de en önemlisi, ahlaksızlıktır. Dünya ve ahiret saadeti için, devletin bu psikolojik düşman unsurlarını karşı bilinçli ve aksiyoner olması en önemli görevidir.

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Önlemler isabetli

“Teknoloji bağımlılığı, bir bumerang gibi nesillerimizin ruh ve beden sağlığını tehdit etmektedir. Roblox’un çocuklar üzerindeki etkileri geniş bir yelpazede yer alıyor. Oyun platformunun sunduğu sosyal etkileşim, bağımlılık yapıcı bir etkiye sahiptir ve bu durum, çocukların okul başarısını olumsuz etkileyebilir, uyku düzenini bozabilir ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, bazı oyunların şiddet temalı olması, çocuklarda saldırganlık davranışlarını artırabilir. Bunun yanı sıra, çocuklar platformdaki yanlış bilgilendirme ve manipülasyon riskine maruz kalabilir. Bir başka bela olan TikTok ise gençler üzerinde akademik başarıdan psikolojik sağlığa, fiziksel sağlıklarından mahremiyetlerine kadar pek çok alanda olumsuz etkilere sahiptir.”