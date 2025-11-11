Mısır'da seçim var
Mısır'da meclis seçimleri için oy kullanıldı. Nihai sonuçların 25 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.
Mısır halkı milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitti.
Birkaç hafta boyunca devam etmesi beklenen oylamalarla, 596 sandalyenin 568'ini kazanan adaylar belirlenecek.
Geriye kalan 28 milletvekili ise, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirerek iktidarı ele geçiren darbeci Abdulfettah es Sisi tarafından doğrudan atanacak.
Yurt dışındaki Mısırlılar oylarını Cuma ve Cumartesi günü kullandı.
İskenderiye gibi bölgelerde seçmenlerin ilk turda oylarını kullanmaları için Salı gününe kadar süreleri var.
Kahire dâhil bazı bölgelerde ise oylama 24 Kasım'ın ardından başlayacak.
Nihai sonuçların 25 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.
Ülkedeki üst meclis olan senatoya dair seçimler Ağustos ayı başında gerçekleştirilmiş, katılım yüzde 17'de kalmıştı.
Rejim yanlısı "Mısır için Ulusal Liste" koalisyonu, parti listesi yarışında rakipsiz kalarak bu seçimi kazanmıştı.
Gündem
